النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

تقرير يفضح خداع الحوثيين.. 688 خرقاً لهدنة الحديدة وتلغيم الممرات البرية

استهداف منازل المواطنين والأماكن العامة

كشف تقرير أصدرته خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة اليوم (الاثنين)، أن 688 خرقاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في الفترة من 18 ديسمبر إلى 19 يناير 2019، تسببت في مقتل وإصابة 410 مدنيين.

وأفادت "الخلية" بأن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأضافت وفقاً لـ"سبتمبر نت"، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

ولفت إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

وبينت أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

وطالبت "الخلية" مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تقرير يفضح خداع الحوثيين.. 688 خرقاً لهدنة الحديدة وتلغيم الممرات البرية
سبق

كشف تقرير أصدرته خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة اليوم (الاثنين)، أن 688 خرقاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في الفترة من 18 ديسمبر إلى 19 يناير 2019، تسببت في مقتل وإصابة 410 مدنيين.

وأفادت "الخلية" بأن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأضافت وفقاً لـ"سبتمبر نت"، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

ولفت إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

وبينت أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

وطالبت "الخلية" مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
07:58 PM

تقرير يفضح خداع الحوثيين.. 688 خرقاً لهدنة الحديدة وتلغيم الممرات البرية

استهداف منازل المواطنين والأماكن العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
115

كشف تقرير أصدرته خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة اليوم (الاثنين)، أن 688 خرقاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في الفترة من 18 ديسمبر إلى 19 يناير 2019، تسببت في مقتل وإصابة 410 مدنيين.

وأفادت "الخلية" بأن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأضافت وفقاً لـ"سبتمبر نت"، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

ولفت إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

وبينت أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

وطالبت "الخلية" مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,181
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,523
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,415

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة