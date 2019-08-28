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أكبر تجمع لرجال المال .. غرفة الرياض تنظّم حفلها السنوي في  18 سبتمبر

بحضور عدد من  الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص

تنظّم غرفة الرياض الحفل السنوي لرجال الأعمال، مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال الأعمال، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، كما يشهد الحفل إطلاق الغرفة عدداً من المبادرات .

وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال أنشطتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني وقضايا الشأن العام، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزّز مناخ الجذب الاستثماري في المملكة.

وقال العجلان؛ إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذها.

وأشار إلى أن الغرفة وجّهت الدعوة لجمع من الوزراء ورجال الاعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال الأعمال للحضور والمشاركة.

يُذكر أن الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والأعمال ويشهد سنوياً حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر تجمع لرجال المال .. غرفة الرياض تنظّم حفلها السنوي في  18 سبتمبر
سبق

تنظّم غرفة الرياض الحفل السنوي لرجال الأعمال، مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال الأعمال، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، كما يشهد الحفل إطلاق الغرفة عدداً من المبادرات .

وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال أنشطتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني وقضايا الشأن العام، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزّز مناخ الجذب الاستثماري في المملكة.

وقال العجلان؛ إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذها.

وأشار إلى أن الغرفة وجّهت الدعوة لجمع من الوزراء ورجال الاعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال الأعمال للحضور والمشاركة.

يُذكر أن الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والأعمال ويشهد سنوياً حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الأعمال.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:16 AM

أكبر تجمع لرجال المال .. غرفة الرياض تنظّم حفلها السنوي في  18 سبتمبر

بحضور عدد من  الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظّم غرفة الرياض الحفل السنوي لرجال الأعمال، مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال الأعمال، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، كما يشهد الحفل إطلاق الغرفة عدداً من المبادرات .

وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال أنشطتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني وقضايا الشأن العام، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزّز مناخ الجذب الاستثماري في المملكة.

وقال العجلان؛ إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذها.

وأشار إلى أن الغرفة وجّهت الدعوة لجمع من الوزراء ورجال الاعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال الأعمال للحضور والمشاركة.

يُذكر أن الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والأعمال ويشهد سنوياً حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الأعمال.

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