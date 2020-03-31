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أثناء محاولته اختراع قلادة تكافح كورونا.. الْتصاق 4 مغانط بأنف عالم فيزياء

قال: كنت أحاول أثناء العزل المنزلي اختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة

أُدخِل عالم فيزياء أسترالي إلى المستشفى، بعد أن عَلِقت أربع قطع مغناطيسية في أنفه أثناء محاولته اختراع قلادة تحذّر الأشخاص عند إقدامهم على لمس وجوههم؛ منعًا للإصابة بفيروس "كورونا".

ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية؛ فقد وقع الحادث، يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة الأسترالي دانييل ويردون، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة ملبورن، تصميم القلادة باستخدام أربع قطع من مغناطيس النيوديميوم الشديد القوة.

وقال "ويردون": كنت أحاول كسر الملل أثناء العزل المنزلي باختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة. لديّ بعض المعدات الإلكترونية، لقد اخترعت عقدًا يرن بشكل مستمر عند قيام الشخص بتحريك يديه تجاه وجهه.

وأضاف: أثناء تفكيري في كيفية تطوير الفكرة، وضعت القطع المغناطيسية في أنفي، اثنتين بالداخل واثنتين بالخارج.

وأشار العالم إلى قيامه بإزالة قطعتي المغناطيس الموجودتين خارج أنفه؛ إلا أنه حين فعل ذلك التصقت القطعتان الداخليتان بعضهما ببعض، وحاول إخراج القطعتين باستخدام القطعين الأخريين، إلا أنه فشل؛ لتلتصق القطعتان داخل أنفه مع القطعتين الأخريين.

وقد حاول استخدام كماشة لسحب القطع للخارج؛ إلا أن ما حدث هو العكس، إذ كانت المغانط تجذب الكماشة، ليقرر بعدها الذهاب للمشفى، ويقوم الأطباء برش مخدر موضعي ويخرجوا القطع باستثناء واحدة سقطت في حلقه وقام بإخراجها عن طريق السعال.

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أثناء محاولته اختراع قلادة تكافح كورونا.. الْتصاق 4 مغانط بأنف عالم فيزياء
سبق

أُدخِل عالم فيزياء أسترالي إلى المستشفى، بعد أن عَلِقت أربع قطع مغناطيسية في أنفه أثناء محاولته اختراع قلادة تحذّر الأشخاص عند إقدامهم على لمس وجوههم؛ منعًا للإصابة بفيروس "كورونا".

ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية؛ فقد وقع الحادث، يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة الأسترالي دانييل ويردون، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة ملبورن، تصميم القلادة باستخدام أربع قطع من مغناطيس النيوديميوم الشديد القوة.

وقال "ويردون": كنت أحاول كسر الملل أثناء العزل المنزلي باختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة. لديّ بعض المعدات الإلكترونية، لقد اخترعت عقدًا يرن بشكل مستمر عند قيام الشخص بتحريك يديه تجاه وجهه.

وأضاف: أثناء تفكيري في كيفية تطوير الفكرة، وضعت القطع المغناطيسية في أنفي، اثنتين بالداخل واثنتين بالخارج.

وأشار العالم إلى قيامه بإزالة قطعتي المغناطيس الموجودتين خارج أنفه؛ إلا أنه حين فعل ذلك التصقت القطعتان الداخليتان بعضهما ببعض، وحاول إخراج القطعتين باستخدام القطعين الأخريين، إلا أنه فشل؛ لتلتصق القطعتان داخل أنفه مع القطعتين الأخريين.

وقد حاول استخدام كماشة لسحب القطع للخارج؛ إلا أن ما حدث هو العكس، إذ كانت المغانط تجذب الكماشة، ليقرر بعدها الذهاب للمشفى، ويقوم الأطباء برش مخدر موضعي ويخرجوا القطع باستثناء واحدة سقطت في حلقه وقام بإخراجها عن طريق السعال.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:27 PM

أثناء محاولته اختراع قلادة تكافح كورونا.. الْتصاق 4 مغانط بأنف عالم فيزياء

قال: كنت أحاول أثناء العزل المنزلي اختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُدخِل عالم فيزياء أسترالي إلى المستشفى، بعد أن عَلِقت أربع قطع مغناطيسية في أنفه أثناء محاولته اختراع قلادة تحذّر الأشخاص عند إقدامهم على لمس وجوههم؛ منعًا للإصابة بفيروس "كورونا".

ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية؛ فقد وقع الحادث، يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة الأسترالي دانييل ويردون، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة ملبورن، تصميم القلادة باستخدام أربع قطع من مغناطيس النيوديميوم الشديد القوة.

وقال "ويردون": كنت أحاول كسر الملل أثناء العزل المنزلي باختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة. لديّ بعض المعدات الإلكترونية، لقد اخترعت عقدًا يرن بشكل مستمر عند قيام الشخص بتحريك يديه تجاه وجهه.

وأضاف: أثناء تفكيري في كيفية تطوير الفكرة، وضعت القطع المغناطيسية في أنفي، اثنتين بالداخل واثنتين بالخارج.

وأشار العالم إلى قيامه بإزالة قطعتي المغناطيس الموجودتين خارج أنفه؛ إلا أنه حين فعل ذلك التصقت القطعتان الداخليتان بعضهما ببعض، وحاول إخراج القطعتين باستخدام القطعين الأخريين، إلا أنه فشل؛ لتلتصق القطعتان داخل أنفه مع القطعتين الأخريين.

وقد حاول استخدام كماشة لسحب القطع للخارج؛ إلا أن ما حدث هو العكس، إذ كانت المغانط تجذب الكماشة، ليقرر بعدها الذهاب للمشفى، ويقوم الأطباء برش مخدر موضعي ويخرجوا القطع باستثناء واحدة سقطت في حلقه وقام بإخراجها عن طريق السعال.

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