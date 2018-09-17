النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزراء أوقاف عدد من الدول العربية عن "هجومَي أرامكو": عمل جبان غادر

قالوا: ينم عن خبث طوية .. استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم

ندّد عددٌ من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عددٍ من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معمليْن للنفط في بقيق وخريص، مشيرين إلى أن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن المملكة بقدر ما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أن استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظّمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة .. رؤية فقهية عصرية"، بمشاركة 57 دولة.

وقال وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة: إن هذا الحادث غاية في الإجرام يستهدف أمن العالم أجمع، مشدداً على أن الجميع يستنكره ويقف مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لسلامة أراضيها والوقوف في وجه الإرهابيين، ومَن يقف خلفهم من الدول الداعمة للإرهاب والمصدّرة للشر والفوضى.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية؛ استهداف المملكة بطائرات مسيَّرة لضرب اقتصادها هو عمل جبان غادر ينم عن خبث طوية هذه الجماعات المتطرفة التي تقف خلفها دولة الإرهاب إيران، موضحاً أن دور القيادات الإسلامية يتعاظم؛ لكون المستهدف هي البلاد التي حملت لواء الإسلام ونصرة قضاياه ورعاية أطهر وأقدس الأماكن وأحبها إلى الله.

من جانبه، أكّد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الدكتور الداه ولد سيد أعمر طالب؛ أن استهداف منشآت النفط بالمملكة تقف خلفه جماعات تدعمها دولة تضمر عداءها الصريح للمسلمين عموماً وللمملكة خصوصاً، داعياً الدول الإسلامية إلى الوقوف خلف المملكة لمواجهة والتصدي لهذه الجماعات الباغية.

وفي ختام تصريحاتهم أكّدوا أن المملكة لن تثنيها هذه الأعمال الإجرامية عن مواصلة المسير في حربها ضدّ الجماعات المتطرفة ومَن يقف خلفها، منوّهين بحق المملكة الكامل في اتخاذ كل الإجراءات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء أوقاف عدد من الدول العربية عن "هجومَي أرامكو": عمل جبان غادر
سبق

ندّد عددٌ من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عددٍ من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معمليْن للنفط في بقيق وخريص، مشيرين إلى أن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن المملكة بقدر ما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أن استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظّمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة .. رؤية فقهية عصرية"، بمشاركة 57 دولة.

وقال وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة: إن هذا الحادث غاية في الإجرام يستهدف أمن العالم أجمع، مشدداً على أن الجميع يستنكره ويقف مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لسلامة أراضيها والوقوف في وجه الإرهابيين، ومَن يقف خلفهم من الدول الداعمة للإرهاب والمصدّرة للشر والفوضى.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية؛ استهداف المملكة بطائرات مسيَّرة لضرب اقتصادها هو عمل جبان غادر ينم عن خبث طوية هذه الجماعات المتطرفة التي تقف خلفها دولة الإرهاب إيران، موضحاً أن دور القيادات الإسلامية يتعاظم؛ لكون المستهدف هي البلاد التي حملت لواء الإسلام ونصرة قضاياه ورعاية أطهر وأقدس الأماكن وأحبها إلى الله.

من جانبه، أكّد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الدكتور الداه ولد سيد أعمر طالب؛ أن استهداف منشآت النفط بالمملكة تقف خلفه جماعات تدعمها دولة تضمر عداءها الصريح للمسلمين عموماً وللمملكة خصوصاً، داعياً الدول الإسلامية إلى الوقوف خلف المملكة لمواجهة والتصدي لهذه الجماعات الباغية.

وفي ختام تصريحاتهم أكّدوا أن المملكة لن تثنيها هذه الأعمال الإجرامية عن مواصلة المسير في حربها ضدّ الجماعات المتطرفة ومَن يقف خلفها، منوّهين بحق المملكة الكامل في اتخاذ كل الإجراءات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:38 AM

وزراء أوقاف عدد من الدول العربية عن "هجومَي أرامكو": عمل جبان غادر

قالوا: ينم عن خبث طوية .. استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,700

ندّد عددٌ من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عددٍ من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معمليْن للنفط في بقيق وخريص، مشيرين إلى أن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن المملكة بقدر ما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أن استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظّمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة .. رؤية فقهية عصرية"، بمشاركة 57 دولة.

وقال وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة: إن هذا الحادث غاية في الإجرام يستهدف أمن العالم أجمع، مشدداً على أن الجميع يستنكره ويقف مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لسلامة أراضيها والوقوف في وجه الإرهابيين، ومَن يقف خلفهم من الدول الداعمة للإرهاب والمصدّرة للشر والفوضى.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية؛ استهداف المملكة بطائرات مسيَّرة لضرب اقتصادها هو عمل جبان غادر ينم عن خبث طوية هذه الجماعات المتطرفة التي تقف خلفها دولة الإرهاب إيران، موضحاً أن دور القيادات الإسلامية يتعاظم؛ لكون المستهدف هي البلاد التي حملت لواء الإسلام ونصرة قضاياه ورعاية أطهر وأقدس الأماكن وأحبها إلى الله.

من جانبه، أكّد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الدكتور الداه ولد سيد أعمر طالب؛ أن استهداف منشآت النفط بالمملكة تقف خلفه جماعات تدعمها دولة تضمر عداءها الصريح للمسلمين عموماً وللمملكة خصوصاً، داعياً الدول الإسلامية إلى الوقوف خلف المملكة لمواجهة والتصدي لهذه الجماعات الباغية.

وفي ختام تصريحاتهم أكّدوا أن المملكة لن تثنيها هذه الأعمال الإجرامية عن مواصلة المسير في حربها ضدّ الجماعات المتطرفة ومَن يقف خلفها، منوّهين بحق المملكة الكامل في اتخاذ كل الإجراءات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,909
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,851
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,391

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة