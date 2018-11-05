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"الشعيبي" يهنئ القيادة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للشباب

حصل على البطولة الآسيوية تحت سن ١٩ سنة المقامة بإندونيسيا

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي البطولة الآسيوية تحت سن ١٩سنة، والمقامة في إندونيسيا، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل لكأس العالم في في بولندا العام المقبل.

وأثنى السفير "الشعيبي" على حرص القيادة واهتمامها بدعم شباب هذا الوطن الغالي في كافة المجالات.

وقدم "الشعيبي" التهاني إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيداً بمتابعته المباشرة للمنتخبات الوطنية.

وهنّأ كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قُصي بن عبدالعزيز الفواز وكافة الرياضيين في المملكة.

وشكر الجماهير السعودية التي حضرت من كافة أنحاء جاكرتا وتحملت عناء السفر من أجل مساندة منتخبها الوطني.

وقدم تهانيه للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما تم تقديمه من مستويات وتحقيق النتائج المشرفة طيلة أيّام البطولة.

وقال "الشعيبي": تابعت مباريات المنتخب في البطولة منذ بدايتها حتى المباراة النهائية وأعجبت بأسلوب اللعب وتوقعت تحقيق المنتخب لكأس هذه البطولة، ويعتبر هذا الفريق الشاب نواة المنتخب الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشعيبي" يهنئ القيادة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للشباب
سبق

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي البطولة الآسيوية تحت سن ١٩سنة، والمقامة في إندونيسيا، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل لكأس العالم في في بولندا العام المقبل.

وأثنى السفير "الشعيبي" على حرص القيادة واهتمامها بدعم شباب هذا الوطن الغالي في كافة المجالات.

وقدم "الشعيبي" التهاني إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيداً بمتابعته المباشرة للمنتخبات الوطنية.

وهنّأ كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قُصي بن عبدالعزيز الفواز وكافة الرياضيين في المملكة.

وشكر الجماهير السعودية التي حضرت من كافة أنحاء جاكرتا وتحملت عناء السفر من أجل مساندة منتخبها الوطني.

وقدم تهانيه للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما تم تقديمه من مستويات وتحقيق النتائج المشرفة طيلة أيّام البطولة.

وقال "الشعيبي": تابعت مباريات المنتخب في البطولة منذ بدايتها حتى المباراة النهائية وأعجبت بأسلوب اللعب وتوقعت تحقيق المنتخب لكأس هذه البطولة، ويعتبر هذا الفريق الشاب نواة المنتخب الأول.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:36 PM

"الشعيبي" يهنئ القيادة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للشباب

حصل على البطولة الآسيوية تحت سن ١٩ سنة المقامة بإندونيسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي البطولة الآسيوية تحت سن ١٩سنة، والمقامة في إندونيسيا، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل لكأس العالم في في بولندا العام المقبل.

وأثنى السفير "الشعيبي" على حرص القيادة واهتمامها بدعم شباب هذا الوطن الغالي في كافة المجالات.

وقدم "الشعيبي" التهاني إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيداً بمتابعته المباشرة للمنتخبات الوطنية.

وهنّأ كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قُصي بن عبدالعزيز الفواز وكافة الرياضيين في المملكة.

وشكر الجماهير السعودية التي حضرت من كافة أنحاء جاكرتا وتحملت عناء السفر من أجل مساندة منتخبها الوطني.

وقدم تهانيه للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما تم تقديمه من مستويات وتحقيق النتائج المشرفة طيلة أيّام البطولة.

وقال "الشعيبي": تابعت مباريات المنتخب في البطولة منذ بدايتها حتى المباراة النهائية وأعجبت بأسلوب اللعب وتوقعت تحقيق المنتخب لكأس هذه البطولة، ويعتبر هذا الفريق الشاب نواة المنتخب الأول.

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