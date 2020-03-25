النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بوتين" يأمر بالتحقق من جاهزية جيش بلاده للتعامل مع تبعات "كورونا"

"شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه ابتداءً من 25 مارس، وبموجب قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".

وقال "شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفق "سبوتنيك": الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس "كورونا"، إن لزم الأمر.

فيروس كورونا الجديد سيرغي شويغو فلاديمير بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بوتين" يأمر بالتحقق من جاهزية جيش بلاده للتعامل مع تبعات "كورونا"
سبق

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه ابتداءً من 25 مارس، وبموجب قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".

وقال "شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفق "سبوتنيك": الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس "كورونا"، إن لزم الأمر.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:40 PM

"بوتين" يأمر بالتحقق من جاهزية جيش بلاده للتعامل مع تبعات "كورونا"

"شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,609

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه ابتداءً من 25 مارس، وبموجب قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".

وقال "شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفق "سبوتنيك": الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس "كورونا"، إن لزم الأمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة