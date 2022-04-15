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عبر الاتصال المرئي.. أمير القصيم يطلق حملة وقف "طموح يتيم"

استعرض مراحل التنفيذ واطمأن على وضع وحالة الأيتام بجمعية أبناء

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، عبر الاتصال المرئي، حملة وقف "طموح يتيم"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وبمشاركة مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي، كما اطمأن على وضع وحالة أبنائه الأيتام من جمعية "أبناء".

ورحب الأمير فيصل بن مشعل بهم جميعاً، معبراً عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها في رعاية الأيتام خلال العام الماضي 2019، مشيداً بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام على مستوى المنطقة.

وتمنى لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة في بذلها ودعمها مثل هذه الجمعيات التي تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم.

واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ حملة وقف طموح يتيم، الذي حرصت عليه الجمعية؛ نظراً لتزايد الإقبال من الأيتام على المركز، التي جاءت فكرة بنائه على أرض بمساحة 4500 متر مربع، لتكون معلماً تربوياً وتعليمياً وثقافياً للأيتام بطاقة استيعابية لأكثر من 500 يتيم بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليون ريال.

ويحتوي المبنى على 20 قاعة تعليمية، ومقرأة قرآن، ومكتبة تعليمية، ومعامل حاسوب، وعدد من المواهب والأنشطة وقاعات التدريب، وثلاثة ملاعب بمساحة 2000 متر مربع، وصالة رياضية بمساحة 250 متراً مربعاً، وقاعة احتفالات بمساحة 800 متر، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والإرشادية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي: مكان مشروع مركز طموح في موقع استراتيجي متوسطاً مدينة بريدة، بالقرب من طريقي الملك عبدالله والملك فهد في حي الصفراء، وعلى أربعة شوارع.

وقدّم شكر وامتنان أعضاء المجلس ومستفيدي جمعية أبناء كافة لأمير منطقة القصيم على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية التي أثمرت في تحقيق هذه الإنجازات.

يُذكر أن مركز طموح يعد أول مركز تعليمي تربوي للأيتام في المملكة تخرج منه آلاف من الأيتام خلال مسيرة ربع قرن، حيث كان تأسيسه عام 1416هـ، وما زال حتى هذا اليوم يواصل نشاطه وبرامجه.

أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الاتصال المرئي.. أمير القصيم يطلق حملة وقف "طموح يتيم"
سبق

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، عبر الاتصال المرئي، حملة وقف "طموح يتيم"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وبمشاركة مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي، كما اطمأن على وضع وحالة أبنائه الأيتام من جمعية "أبناء".

ورحب الأمير فيصل بن مشعل بهم جميعاً، معبراً عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها في رعاية الأيتام خلال العام الماضي 2019، مشيداً بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام على مستوى المنطقة.

وتمنى لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة في بذلها ودعمها مثل هذه الجمعيات التي تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم.

واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ حملة وقف طموح يتيم، الذي حرصت عليه الجمعية؛ نظراً لتزايد الإقبال من الأيتام على المركز، التي جاءت فكرة بنائه على أرض بمساحة 4500 متر مربع، لتكون معلماً تربوياً وتعليمياً وثقافياً للأيتام بطاقة استيعابية لأكثر من 500 يتيم بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليون ريال.

ويحتوي المبنى على 20 قاعة تعليمية، ومقرأة قرآن، ومكتبة تعليمية، ومعامل حاسوب، وعدد من المواهب والأنشطة وقاعات التدريب، وثلاثة ملاعب بمساحة 2000 متر مربع، وصالة رياضية بمساحة 250 متراً مربعاً، وقاعة احتفالات بمساحة 800 متر، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والإرشادية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي: مكان مشروع مركز طموح في موقع استراتيجي متوسطاً مدينة بريدة، بالقرب من طريقي الملك عبدالله والملك فهد في حي الصفراء، وعلى أربعة شوارع.

وقدّم شكر وامتنان أعضاء المجلس ومستفيدي جمعية أبناء كافة لأمير منطقة القصيم على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية التي أثمرت في تحقيق هذه الإنجازات.

يُذكر أن مركز طموح يعد أول مركز تعليمي تربوي للأيتام في المملكة تخرج منه آلاف من الأيتام خلال مسيرة ربع قرن، حيث كان تأسيسه عام 1416هـ، وما زال حتى هذا اليوم يواصل نشاطه وبرامجه.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
03:00 PM

عبر الاتصال المرئي.. أمير القصيم يطلق حملة وقف "طموح يتيم"

استعرض مراحل التنفيذ واطمأن على وضع وحالة الأيتام بجمعية أبناء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، عبر الاتصال المرئي، حملة وقف "طموح يتيم"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وبمشاركة مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي، كما اطمأن على وضع وحالة أبنائه الأيتام من جمعية "أبناء".

ورحب الأمير فيصل بن مشعل بهم جميعاً، معبراً عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها في رعاية الأيتام خلال العام الماضي 2019، مشيداً بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام على مستوى المنطقة.

وتمنى لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة في بذلها ودعمها مثل هذه الجمعيات التي تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم.

واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ حملة وقف طموح يتيم، الذي حرصت عليه الجمعية؛ نظراً لتزايد الإقبال من الأيتام على المركز، التي جاءت فكرة بنائه على أرض بمساحة 4500 متر مربع، لتكون معلماً تربوياً وتعليمياً وثقافياً للأيتام بطاقة استيعابية لأكثر من 500 يتيم بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليون ريال.

ويحتوي المبنى على 20 قاعة تعليمية، ومقرأة قرآن، ومكتبة تعليمية، ومعامل حاسوب، وعدد من المواهب والأنشطة وقاعات التدريب، وثلاثة ملاعب بمساحة 2000 متر مربع، وصالة رياضية بمساحة 250 متراً مربعاً، وقاعة احتفالات بمساحة 800 متر، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والإرشادية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي: مكان مشروع مركز طموح في موقع استراتيجي متوسطاً مدينة بريدة، بالقرب من طريقي الملك عبدالله والملك فهد في حي الصفراء، وعلى أربعة شوارع.

وقدّم شكر وامتنان أعضاء المجلس ومستفيدي جمعية أبناء كافة لأمير منطقة القصيم على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية التي أثمرت في تحقيق هذه الإنجازات.

يُذكر أن مركز طموح يعد أول مركز تعليمي تربوي للأيتام في المملكة تخرج منه آلاف من الأيتام خلال مسيرة ربع قرن، حيث كان تأسيسه عام 1416هـ، وما زال حتى هذا اليوم يواصل نشاطه وبرامجه.

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