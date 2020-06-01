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المدينة المنورة.. نسبة التعافي من كورونا تقترب من 90%

994 حالة نشطة من أصل 9611 مصاباً

حققت المدينة المنورة نسبة كبيرة في التعافي من مصابي فيروس كورونا، حيث قاربت 90% من إجمالي الإصابات، والذي بلغ حتى اليوم 9611 حالة، كان آخرها 19 حالة لتتراجع في أعداد المصابين هذا اليوم بين مدن ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، بلغت نسبة التعافي في المدينة المنورة من مصابي فيروس كورونا 89.14% وذلك بعدد 8567 حالة تعافٍ من العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الأزمة، والبالغ عددها في المدينة المنورة 9611 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة هذا اليوم 994 حالة بنسبة 10.34%، فيما كان عدد الوفيات 50 حالة بنسبة بلغت 0.05%.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت هذا اليوم عن تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وتسجيل 22 حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل 1864 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64.306 حالات ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. نسبة التعافي من كورونا تقترب من 90%
سبق

حققت المدينة المنورة نسبة كبيرة في التعافي من مصابي فيروس كورونا، حيث قاربت 90% من إجمالي الإصابات، والذي بلغ حتى اليوم 9611 حالة، كان آخرها 19 حالة لتتراجع في أعداد المصابين هذا اليوم بين مدن ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، بلغت نسبة التعافي في المدينة المنورة من مصابي فيروس كورونا 89.14% وذلك بعدد 8567 حالة تعافٍ من العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الأزمة، والبالغ عددها في المدينة المنورة 9611 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة هذا اليوم 994 حالة بنسبة 10.34%، فيما كان عدد الوفيات 50 حالة بنسبة بلغت 0.05%.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت هذا اليوم عن تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وتسجيل 22 حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل 1864 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64.306 حالات ولله الحمد.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
06:40 PM

المدينة المنورة.. نسبة التعافي من كورونا تقترب من 90%

994 حالة نشطة من أصل 9611 مصاباً

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,554

حققت المدينة المنورة نسبة كبيرة في التعافي من مصابي فيروس كورونا، حيث قاربت 90% من إجمالي الإصابات، والذي بلغ حتى اليوم 9611 حالة، كان آخرها 19 حالة لتتراجع في أعداد المصابين هذا اليوم بين مدن ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، بلغت نسبة التعافي في المدينة المنورة من مصابي فيروس كورونا 89.14% وذلك بعدد 8567 حالة تعافٍ من العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الأزمة، والبالغ عددها في المدينة المنورة 9611 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة هذا اليوم 994 حالة بنسبة 10.34%، فيما كان عدد الوفيات 50 حالة بنسبة بلغت 0.05%.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت هذا اليوم عن تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وتسجيل 22 حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل 1864 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64.306 حالات ولله الحمد.

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