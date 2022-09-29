النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان

الأحوال الجوية والرقابة والوضع غير المستقر وإغلاق الحدود رفعت التكلفة

قالت صحيفة The Times of India، إن سيطرة طالبان على أفغانستان، تسبّبت في ارتفاعٍ حاد بأسعار الأفيون والمخدرات الأخرى في السوق السوداء في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، تضاعفت قيمة الأفيون في أفغانستان، ثلاث مرات منذ 15 أغسطس، عندما سيطرت طالبان على كابل.

وذكرت، أن المهرّبين يدفعون الآن لمنتجي الأفيون المحليين 100 دولار للكيلوغرام الواحد، وفي السوق السوداء في أوروبا يتجاوز سعر هذا المخدر 50 دولاراً للغرام الواحد.

وأضافت الصحيفة أن الأحوال الجوية والوضع غير المستقر في أفغانستان وإغلاق الحدود الخارجية، كانت لها تأثير في تكلفة المخدرات.

وتربط الصحيفة، وفق روسيا اليوم، زيادة هذه الأسعار بتصريح ممثل طالبان ذبيح الله مجاهد؛ في أغسطس، الذي أشار إلى أن طالبان تعتزم، بدعم دولي، البدء بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

ودفع ذلك تجار المخدرات في أفغانستان، إلى توخي الحيطة وشراء كميات أكبر من الأفيون، مما زاد الطلب عليه، وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان
سبق

قالت صحيفة The Times of India، إن سيطرة طالبان على أفغانستان، تسبّبت في ارتفاعٍ حاد بأسعار الأفيون والمخدرات الأخرى في السوق السوداء في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، تضاعفت قيمة الأفيون في أفغانستان، ثلاث مرات منذ 15 أغسطس، عندما سيطرت طالبان على كابل.

وذكرت، أن المهرّبين يدفعون الآن لمنتجي الأفيون المحليين 100 دولار للكيلوغرام الواحد، وفي السوق السوداء في أوروبا يتجاوز سعر هذا المخدر 50 دولاراً للغرام الواحد.

وأضافت الصحيفة أن الأحوال الجوية والوضع غير المستقر في أفغانستان وإغلاق الحدود الخارجية، كانت لها تأثير في تكلفة المخدرات.

وتربط الصحيفة، وفق روسيا اليوم، زيادة هذه الأسعار بتصريح ممثل طالبان ذبيح الله مجاهد؛ في أغسطس، الذي أشار إلى أن طالبان تعتزم، بدعم دولي، البدء بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

ودفع ذلك تجار المخدرات في أفغانستان، إلى توخي الحيطة وشراء كميات أكبر من الأفيون، مما زاد الطلب عليه، وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:19 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:24 PM

صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان

الأحوال الجوية والرقابة والوضع غير المستقر وإغلاق الحدود رفعت التكلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,094

قالت صحيفة The Times of India، إن سيطرة طالبان على أفغانستان، تسبّبت في ارتفاعٍ حاد بأسعار الأفيون والمخدرات الأخرى في السوق السوداء في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، تضاعفت قيمة الأفيون في أفغانستان، ثلاث مرات منذ 15 أغسطس، عندما سيطرت طالبان على كابل.

وذكرت، أن المهرّبين يدفعون الآن لمنتجي الأفيون المحليين 100 دولار للكيلوغرام الواحد، وفي السوق السوداء في أوروبا يتجاوز سعر هذا المخدر 50 دولاراً للغرام الواحد.

وأضافت الصحيفة أن الأحوال الجوية والوضع غير المستقر في أفغانستان وإغلاق الحدود الخارجية، كانت لها تأثير في تكلفة المخدرات.

وتربط الصحيفة، وفق روسيا اليوم، زيادة هذه الأسعار بتصريح ممثل طالبان ذبيح الله مجاهد؛ في أغسطس، الذي أشار إلى أن طالبان تعتزم، بدعم دولي، البدء بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

ودفع ذلك تجار المخدرات في أفغانستان، إلى توخي الحيطة وشراء كميات أكبر من الأفيون، مما زاد الطلب عليه، وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,766
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة