النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

"تعليم الطائف"يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية على مكاتبه الداخلية والخارجية

لضمان وصولها قبل بدء العام الجديد

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد. وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

وبحسب الخطة الزمنية؛ ستبدأ الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية "رنية، الخرمة، الموية، تربة، حداد، ميسان، جنوب شرق" اعتباراً من التاسع عشر من هذا الشهر ولمدة أسبوع وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم، فيما ستبدأ عملية الترحيل إلى مكاتب التعليم الداخلية "الشرق، الغرب، الجنوب، الحوية، الشمال" اعتباراً من السادس والعشرين ولمدة أسبوعين وستكون عملية الاستلام من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية؛ لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي، ولتكون بين متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الطائف"يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية على مكاتبه الداخلية والخارجية
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد. وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

وبحسب الخطة الزمنية؛ ستبدأ الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية "رنية، الخرمة، الموية، تربة، حداد، ميسان، جنوب شرق" اعتباراً من التاسع عشر من هذا الشهر ولمدة أسبوع وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم، فيما ستبدأ عملية الترحيل إلى مكاتب التعليم الداخلية "الشرق، الغرب، الجنوب، الحوية، الشمال" اعتباراً من السادس والعشرين ولمدة أسبوعين وستكون عملية الاستلام من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية؛ لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي، ولتكون بين متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
05:28 PM

"تعليم الطائف"يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية على مكاتبه الداخلية والخارجية

لضمان وصولها قبل بدء العام الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
50

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد. وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

وبحسب الخطة الزمنية؛ ستبدأ الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية "رنية، الخرمة، الموية، تربة، حداد، ميسان، جنوب شرق" اعتباراً من التاسع عشر من هذا الشهر ولمدة أسبوع وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم، فيما ستبدأ عملية الترحيل إلى مكاتب التعليم الداخلية "الشرق، الغرب، الجنوب، الحوية، الشمال" اعتباراً من السادس والعشرين ولمدة أسبوعين وستكون عملية الاستلام من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية؛ لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي، ولتكون بين متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,323
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,004
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,581
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,164

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة