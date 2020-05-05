32 ألفاً.. بريطانيا تتجاوز إيطاليا مسجلة أعلى وفيات بكورونا في أوروبا

وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية وتشمل الضحايا باسكتلندا وإيرلندا

سجّلت بريطانيا أعلى حصيلة رسمية في أوروبا بنسبة الوفيات من "كورونا" بعدما كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء، أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا بسبب الاشتباه في الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل وذُكر في شهادات الوفاة مرض كوفيد-19.

وبحسب "رويترز"، فإنه مع إدراج الوفيات في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.

وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضرراً في أوروبا على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه فيها بالفيروس.