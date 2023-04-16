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19 حالة شفاء جديدة من "كورونا" في الكويت

وزير الصحة: إجمالي المتعافين 225 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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19 حالة شفاء جديدة من "كورونا" في الكويت
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:40 AM

19 حالة شفاء جديدة من "كورونا" في الكويت

وزير الصحة: إجمالي المتعافين 225 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

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