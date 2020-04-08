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إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 103228 والوفيات 1861

معهد كوخ: لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضًا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إلى 103228 يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضًا في الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 103228 والوفيات 1861
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إلى 103228 يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضًا في الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:10 AM

إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 103228 والوفيات 1861

معهد كوخ: لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إلى 103228 يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" يرتفع بذلك عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضًا في الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.

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