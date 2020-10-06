النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة مكة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اليوم، الثلاثاء، توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة المنطقة.

وتهدف مذكرات التعاون التي وقعها رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، مع مدير شرطة المنطقة، اللواء عيد العتيبي، إلى تدريب واستقطاب الكفاءات لتطوير الأداء الأمني والخدمة الاجتماعية والتطوعية.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في المختبرات الجنائية، وإدارات فحص الجرائم المعلوماتية، وشُعب الفحوص الفنية الجنائية للبصمات والتطبيقات، والمسارات الإلكترونية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وفنية وفق الأنظمة الأكاديمية المتبعة لدى الجامعتين.

كذلك تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية والأمنية، ودعم وتطوير الموارد البشرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم وفق أحدث التقنيات الإدارية والفنية والأنظمة الأكاديمية المعتمدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة مكة
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اليوم، الثلاثاء، توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة المنطقة.

وتهدف مذكرات التعاون التي وقعها رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، مع مدير شرطة المنطقة، اللواء عيد العتيبي، إلى تدريب واستقطاب الكفاءات لتطوير الأداء الأمني والخدمة الاجتماعية والتطوعية.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في المختبرات الجنائية، وإدارات فحص الجرائم المعلوماتية، وشُعب الفحوص الفنية الجنائية للبصمات والتطبيقات، والمسارات الإلكترونية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وفنية وفق الأنظمة الأكاديمية المتبعة لدى الجامعتين.

كذلك تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية والأمنية، ودعم وتطوير الموارد البشرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم وفق أحدث التقنيات الإدارية والفنية والأنظمة الأكاديمية المعتمدة

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:22 PM

"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة مكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
97

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اليوم، الثلاثاء، توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة المنطقة.

وتهدف مذكرات التعاون التي وقعها رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، مع مدير شرطة المنطقة، اللواء عيد العتيبي، إلى تدريب واستقطاب الكفاءات لتطوير الأداء الأمني والخدمة الاجتماعية والتطوعية.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في المختبرات الجنائية، وإدارات فحص الجرائم المعلوماتية، وشُعب الفحوص الفنية الجنائية للبصمات والتطبيقات، والمسارات الإلكترونية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وفنية وفق الأنظمة الأكاديمية المتبعة لدى الجامعتين.

كذلك تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية والأمنية، ودعم وتطوير الموارد البشرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم وفق أحدث التقنيات الإدارية والفنية والأنظمة الأكاديمية المعتمدة

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة