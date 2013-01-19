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"كشافة المملكة" تختتم مشاركتها بالمخيم الكشفي السنوي الـ72 بالكويت

سجلت حضورًا لافتًا بين 1500 كشاف يمثلون عددًا من الجمعيات الكشفية العربية

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس؛ مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ72 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار "الكشفية نماء.. وانتماء" بمشاركة حوالي 1500 كشاف يمثلون عددًا من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت.

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي عيسى بن عبدالعزيز التيسان، أن الوفد سجل حضورًا لافتًا في المخيم، وشارك في جميع فعالياته التي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات، والورش الكشفية والألعاب الترفيهية وسباق الماراثون، وماراثون الدراجات الهوائية، ورياضة كرة القدم وكرة الطائرة والبولينغ وتنس الطاولة، والسينما الكشفية، ومسابقات سين وجيم، ومشاريع الريادة، وحلقة تعلم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وقصص الأنبياء والمجلة الدينية، وحفلات السمر ورحلات خلوية، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.

وشارك الوفد السعودي في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية؛ حيث قدّم العديدَ من الفعاليات تَضَمّنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، كما قدمت نماذج للفلكلور الشعبي.

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"كشافة المملكة" تختتم مشاركتها بالمخيم الكشفي السنوي الـ72 بالكويت
سبق

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس؛ مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ72 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار "الكشفية نماء.. وانتماء" بمشاركة حوالي 1500 كشاف يمثلون عددًا من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت.

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي عيسى بن عبدالعزيز التيسان، أن الوفد سجل حضورًا لافتًا في المخيم، وشارك في جميع فعالياته التي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات، والورش الكشفية والألعاب الترفيهية وسباق الماراثون، وماراثون الدراجات الهوائية، ورياضة كرة القدم وكرة الطائرة والبولينغ وتنس الطاولة، والسينما الكشفية، ومسابقات سين وجيم، ومشاريع الريادة، وحلقة تعلم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وقصص الأنبياء والمجلة الدينية، وحفلات السمر ورحلات خلوية، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.

وشارك الوفد السعودي في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية؛ حيث قدّم العديدَ من الفعاليات تَضَمّنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، كما قدمت نماذج للفلكلور الشعبي.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:01 PM

"كشافة المملكة" تختتم مشاركتها بالمخيم الكشفي السنوي الـ72 بالكويت

سجلت حضورًا لافتًا بين 1500 كشاف يمثلون عددًا من الجمعيات الكشفية العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس؛ مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ72 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار "الكشفية نماء.. وانتماء" بمشاركة حوالي 1500 كشاف يمثلون عددًا من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت.

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي عيسى بن عبدالعزيز التيسان، أن الوفد سجل حضورًا لافتًا في المخيم، وشارك في جميع فعالياته التي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات، والورش الكشفية والألعاب الترفيهية وسباق الماراثون، وماراثون الدراجات الهوائية، ورياضة كرة القدم وكرة الطائرة والبولينغ وتنس الطاولة، والسينما الكشفية، ومسابقات سين وجيم، ومشاريع الريادة، وحلقة تعلم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وقصص الأنبياء والمجلة الدينية، وحفلات السمر ورحلات خلوية، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.

وشارك الوفد السعودي في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية؛ حيث قدّم العديدَ من الفعاليات تَضَمّنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، كما قدمت نماذج للفلكلور الشعبي.

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