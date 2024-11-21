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"العسيري" يزور مكاتب ووحدات فروع وزارة البيئة بمحايل عسير

دشن حملة التشجير بمحطة معالجة المياه بقنا والبحر

زار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس محمد بن محسن عسيري، عددًا من المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، رفقة عدد من مدراء الأقسام والخدمات.

وناقش "العسيري" خلال زيارته التفقدية، لوحدة الوزارة بقنا والبحر، ومكتب الوزارة بمحايل عسير، ومكتب الوزارة بالمجاردة، المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في المكاتب والوحدات, كما استمع لجميع احتياجاتهم لتطوير العمل بما يعود بالنفع للوطن والمواطن.

كما دشن وأطلق حملة التشجير في محطة معالجة المياه بقنا والبحر، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمشاركة عدد من طلاب المدارس الذين شاركوا بفعالية في غرس الشجيرات وريها، وذلك نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير.

وشملت الزيارة مشروع تسليم موقع تجميع الشتلات بمحافظة محايل، وتدشين موقع تشجير كمساهمة مجتمعية من مؤسسة الشيخ إبراهيم الفلقي بمحافظة المجاردة.

واختتم "العسيري" وفريق العمل المصاحب له زيارتهم بالوقوف على مزارع البن في وادي الغيل ومواقع مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.

وزارة البيئة محايل عسير

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"العسيري" يزور مكاتب ووحدات فروع وزارة البيئة بمحايل عسير
سبق

زار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس محمد بن محسن عسيري، عددًا من المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، رفقة عدد من مدراء الأقسام والخدمات.

وناقش "العسيري" خلال زيارته التفقدية، لوحدة الوزارة بقنا والبحر، ومكتب الوزارة بمحايل عسير، ومكتب الوزارة بالمجاردة، المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في المكاتب والوحدات, كما استمع لجميع احتياجاتهم لتطوير العمل بما يعود بالنفع للوطن والمواطن.

كما دشن وأطلق حملة التشجير في محطة معالجة المياه بقنا والبحر، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمشاركة عدد من طلاب المدارس الذين شاركوا بفعالية في غرس الشجيرات وريها، وذلك نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير.

وشملت الزيارة مشروع تسليم موقع تجميع الشتلات بمحافظة محايل، وتدشين موقع تشجير كمساهمة مجتمعية من مؤسسة الشيخ إبراهيم الفلقي بمحافظة المجاردة.

واختتم "العسيري" وفريق العمل المصاحب له زيارتهم بالوقوف على مزارع البن في وادي الغيل ومواقع مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
05:52 PM

"العسيري" يزور مكاتب ووحدات فروع وزارة البيئة بمحايل عسير

دشن حملة التشجير بمحطة معالجة المياه بقنا والبحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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زار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس محمد بن محسن عسيري، عددًا من المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، رفقة عدد من مدراء الأقسام والخدمات.

وناقش "العسيري" خلال زيارته التفقدية، لوحدة الوزارة بقنا والبحر، ومكتب الوزارة بمحايل عسير، ومكتب الوزارة بالمجاردة، المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في المكاتب والوحدات, كما استمع لجميع احتياجاتهم لتطوير العمل بما يعود بالنفع للوطن والمواطن.

كما دشن وأطلق حملة التشجير في محطة معالجة المياه بقنا والبحر، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمشاركة عدد من طلاب المدارس الذين شاركوا بفعالية في غرس الشجيرات وريها، وذلك نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير.

وشملت الزيارة مشروع تسليم موقع تجميع الشتلات بمحافظة محايل، وتدشين موقع تشجير كمساهمة مجتمعية من مؤسسة الشيخ إبراهيم الفلقي بمحافظة المجاردة.

واختتم "العسيري" وفريق العمل المصاحب له زيارتهم بالوقوف على مزارع البن في وادي الغيل ومواقع مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.

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