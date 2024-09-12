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سحب رعدية ورؤية تتدنّى.. أجواء "المدينة" يلخصها تنبيه "الأرصاد"

حالة تشمل محافظات العلا والعيص ووادي الفرع وتتواصل إلى 10مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن نشاطًا للرياح السطحية وسحبًا رعدية وتدنّيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ورؤية تتدنّى.. أجواء "المدينة" يلخصها تنبيه "الأرصاد"
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن نشاطًا للرياح السطحية وسحبًا رعدية وتدنّيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:49 AM

سحب رعدية ورؤية تتدنّى.. أجواء "المدينة" يلخصها تنبيه "الأرصاد"

حالة تشمل محافظات العلا والعيص ووادي الفرع وتتواصل إلى 10مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,012

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن نشاطًا للرياح السطحية وسحبًا رعدية وتدنّيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

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