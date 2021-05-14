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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

إصابة ثمانية أعضاء من نادي بشكتاش التركي بفيروس كورونا

دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص

أكد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري التركي الذي توقف بسبب "كوفيد-19".

وقال بشكتاش في بيان: إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبينت أصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف، لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ مارس.

وأكّد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير، أن المباريات ستُلعب بدون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استنادًا إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما كشف نادي ارزوروم سبور، الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين.

نادي بشكتاش التركي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة ثمانية أعضاء من نادي بشكتاش التركي بفيروس كورونا
سبق

أكد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري التركي الذي توقف بسبب "كوفيد-19".

وقال بشكتاش في بيان: إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبينت أصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف، لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ مارس.

وأكّد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير، أن المباريات ستُلعب بدون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استنادًا إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما كشف نادي ارزوروم سبور، الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:35 PM

إصابة ثمانية أعضاء من نادي بشكتاش التركي بفيروس كورونا

دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري التركي الذي توقف بسبب "كوفيد-19".

وقال بشكتاش في بيان: إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبينت أصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف، لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ مارس.

وأكّد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير، أن المباريات ستُلعب بدون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استنادًا إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما كشف نادي ارزوروم سبور، الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين.

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