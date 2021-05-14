إصابة ثمانية أعضاء من نادي بشكتاش التركي بفيروس كورونا

دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص

أكد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري التركي الذي توقف بسبب "كوفيد-19".

وقال بشكتاش في بيان: إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبينت أصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف، لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ مارس.

وأكّد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير، أن المباريات ستُلعب بدون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استنادًا إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما كشف نادي ارزوروم سبور، الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين.