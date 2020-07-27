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الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

علق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خبر تجديد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الهلال بطريقته الخاصة، بأنه كان أحد الأسباب الرئيسة لتتويج الفريق بلقب دوري الأبطال عام 2019.
وكتب الآسيوي عن جوميز، الاثنين: "عندما نتحدث عن أبرز الهدافين، فقد شهد دوري أبطال آسيا 2019 نجماً برز بقوة، وهو الفرنسي بافيتمبي جوميز نجم نادي الهلال السعودي. حيث إنه يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى، حيث سجل العام الماضي 11 هدفاً ساهم من خلالها في تتويج الهلال باللقب القاري الثمين".

وركز التقرير على أهداف جوميز الـ 11، مع التأكيد على أهمية بعضها مثل هدفه في مرمى السد القطري بالرياض، خلال إياب نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى هدف النهائي أمام أوراوا ريد في اليابان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
سبق

علق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خبر تجديد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الهلال بطريقته الخاصة، بأنه كان أحد الأسباب الرئيسة لتتويج الفريق بلقب دوري الأبطال عام 2019.
وكتب الآسيوي عن جوميز، الاثنين: "عندما نتحدث عن أبرز الهدافين، فقد شهد دوري أبطال آسيا 2019 نجماً برز بقوة، وهو الفرنسي بافيتمبي جوميز نجم نادي الهلال السعودي. حيث إنه يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى، حيث سجل العام الماضي 11 هدفاً ساهم من خلالها في تتويج الهلال باللقب القاري الثمين".

وركز التقرير على أهداف جوميز الـ 11، مع التأكيد على أهمية بعضها مثل هدفه في مرمى السد القطري بالرياض، خلال إياب نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى هدف النهائي أمام أوراوا ريد في اليابان.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:06 PM

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خبر تجديد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الهلال بطريقته الخاصة، بأنه كان أحد الأسباب الرئيسة لتتويج الفريق بلقب دوري الأبطال عام 2019.
وكتب الآسيوي عن جوميز، الاثنين: "عندما نتحدث عن أبرز الهدافين، فقد شهد دوري أبطال آسيا 2019 نجماً برز بقوة، وهو الفرنسي بافيتمبي جوميز نجم نادي الهلال السعودي. حيث إنه يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى، حيث سجل العام الماضي 11 هدفاً ساهم من خلالها في تتويج الهلال باللقب القاري الثمين".

وركز التقرير على أهداف جوميز الـ 11، مع التأكيد على أهمية بعضها مثل هدفه في مرمى السد القطري بالرياض، خلال إياب نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى هدف النهائي أمام أوراوا ريد في اليابان.

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