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"مكافحة التبغ" بالشرقية تطيح بـ4 أطنان مواد كيماوية مسرطنة بالدمام

في جولة تفتيشية نوعية على عدة منافذ بيع

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية كميات كبيرة من مواد مخالفة تحتوي على مواد كيماوية مسرطنة خطرها شديد على الصحة وعلى المجتمع.

جاء ذلك خلال جولتها التفتيشية على عدة منافذ لبيع التبغ التي نفذتها نهاية الأسبوع الماضي بأحد أحياء مركز مدينة الدمام المعروف بــ(حي سيكو).

أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية تمكنت من ضبط 4 أطنان من المواد المخالفة معظمها من التنباك (مادة من مواد التبغ) وقامت بإتلاف جميع المصادرات، وتطبيق النظام الجزائي في حق المخالفين، مشيراً إلى أنه أثناء مداهمتهم رصد أعضاء اللجنة 6 مخالفات فيما أجرت 6 تعهدات على المخالفين.

وأكد "سعود" أن الجولات الرقابية لفريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سوف تستمر ولن تتساهل عند ضبطها للمخالفين وسيخضعون لتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ»، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية المجتمع من ضرر التبغ واضعين في عين الاعتبار أن يكون صحياً سليماً.

مكافحة التبغ جولة تفتيشية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة التبغ" بالشرقية تطيح بـ4 أطنان مواد كيماوية مسرطنة بالدمام
سبق

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية كميات كبيرة من مواد مخالفة تحتوي على مواد كيماوية مسرطنة خطرها شديد على الصحة وعلى المجتمع.

جاء ذلك خلال جولتها التفتيشية على عدة منافذ لبيع التبغ التي نفذتها نهاية الأسبوع الماضي بأحد أحياء مركز مدينة الدمام المعروف بــ(حي سيكو).

أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية تمكنت من ضبط 4 أطنان من المواد المخالفة معظمها من التنباك (مادة من مواد التبغ) وقامت بإتلاف جميع المصادرات، وتطبيق النظام الجزائي في حق المخالفين، مشيراً إلى أنه أثناء مداهمتهم رصد أعضاء اللجنة 6 مخالفات فيما أجرت 6 تعهدات على المخالفين.

وأكد "سعود" أن الجولات الرقابية لفريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سوف تستمر ولن تتساهل عند ضبطها للمخالفين وسيخضعون لتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ»، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية المجتمع من ضرر التبغ واضعين في عين الاعتبار أن يكون صحياً سليماً.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:27 PM

"مكافحة التبغ" بالشرقية تطيح بـ4 أطنان مواد كيماوية مسرطنة بالدمام

في جولة تفتيشية نوعية على عدة منافذ بيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية كميات كبيرة من مواد مخالفة تحتوي على مواد كيماوية مسرطنة خطرها شديد على الصحة وعلى المجتمع.

جاء ذلك خلال جولتها التفتيشية على عدة منافذ لبيع التبغ التي نفذتها نهاية الأسبوع الماضي بأحد أحياء مركز مدينة الدمام المعروف بــ(حي سيكو).

أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية تمكنت من ضبط 4 أطنان من المواد المخالفة معظمها من التنباك (مادة من مواد التبغ) وقامت بإتلاف جميع المصادرات، وتطبيق النظام الجزائي في حق المخالفين، مشيراً إلى أنه أثناء مداهمتهم رصد أعضاء اللجنة 6 مخالفات فيما أجرت 6 تعهدات على المخالفين.

وأكد "سعود" أن الجولات الرقابية لفريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سوف تستمر ولن تتساهل عند ضبطها للمخالفين وسيخضعون لتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ»، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية المجتمع من ضرر التبغ واضعين في عين الاعتبار أن يكون صحياً سليماً.

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