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أغنى طبيب في العالم .. "سعودي"

بلغت حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال

أصبح طبيب أطفال سعودي أحد أغنى الأطباء في العالم بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وفقاً لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.

وسجّلت القائمة، اسم الطبيب السعودي سليمان الحبيب؛ عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجاري.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في دبي والبحرين وتوظف أكثر من 2000 طبيب.

طبيب أطفال طبيب أطفال سعودي طبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أغنى طبيب في العالم .. "سعودي"
سبق

أصبح طبيب أطفال سعودي أحد أغنى الأطباء في العالم بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وفقاً لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.

وسجّلت القائمة، اسم الطبيب السعودي سليمان الحبيب؛ عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجاري.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في دبي والبحرين وتوظف أكثر من 2000 طبيب.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:29 AM

أغنى طبيب في العالم .. "سعودي"

بلغت حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال

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خالد علي - الرياض
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أصبح طبيب أطفال سعودي أحد أغنى الأطباء في العالم بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وفقاً لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.

وسجّلت القائمة، اسم الطبيب السعودي سليمان الحبيب؛ عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجاري.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في دبي والبحرين وتوظف أكثر من 2000 طبيب.

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