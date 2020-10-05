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جمعية إنسان تجتاز تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" للمستوى الأول

تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية وتنمية مواردها وتحسين خدماتها

اجتازت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" بإصدارها الجديد TRUSTED CHARITY MARK (المستوى الأول)، بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من NCVO البريطانية، م. سعيد اليزيدي.

وبهذه المناسبة أقامت الجمعية حفلا افتراضيا عبر منصة ZOOM بمشاركة موظفي الجمعية وفريق المشروع، وتخلل الحفل استلام مدير عام الجمعية لشهادة الجودة (LEVEL 1 TRUSTED CHARITY) المعتمدة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات غير الربحية (NCVO) التي تؤكد تحقيق الجمعية لجميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الأول بتاريخ 18/ 8/ 2020م.

يشار إلى أن جمعية إنسان تعد أول جمعية في رعاية الأيتام حصلت على شهادة نظام ربيز، حيث تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة إنسان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة عشر الذي أقيم في 24 يناير 2018 شهادة "نظام ربيز للجودة"، والتي تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية، وتنمية مواردها، وتحسين جودة خدماتها.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

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جمعية إنسان تجتاز تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" للمستوى الأول
سبق

اجتازت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" بإصدارها الجديد TRUSTED CHARITY MARK (المستوى الأول)، بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من NCVO البريطانية، م. سعيد اليزيدي.

وبهذه المناسبة أقامت الجمعية حفلا افتراضيا عبر منصة ZOOM بمشاركة موظفي الجمعية وفريق المشروع، وتخلل الحفل استلام مدير عام الجمعية لشهادة الجودة (LEVEL 1 TRUSTED CHARITY) المعتمدة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات غير الربحية (NCVO) التي تؤكد تحقيق الجمعية لجميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الأول بتاريخ 18/ 8/ 2020م.

يشار إلى أن جمعية إنسان تعد أول جمعية في رعاية الأيتام حصلت على شهادة نظام ربيز، حيث تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة إنسان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة عشر الذي أقيم في 24 يناير 2018 شهادة "نظام ربيز للجودة"، والتي تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية، وتنمية مواردها، وتحسين جودة خدماتها.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
02:22 PM

جمعية إنسان تجتاز تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" للمستوى الأول

تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية وتنمية مواردها وتحسين خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتازت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" بإصدارها الجديد TRUSTED CHARITY MARK (المستوى الأول)، بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من NCVO البريطانية، م. سعيد اليزيدي.

وبهذه المناسبة أقامت الجمعية حفلا افتراضيا عبر منصة ZOOM بمشاركة موظفي الجمعية وفريق المشروع، وتخلل الحفل استلام مدير عام الجمعية لشهادة الجودة (LEVEL 1 TRUSTED CHARITY) المعتمدة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات غير الربحية (NCVO) التي تؤكد تحقيق الجمعية لجميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الأول بتاريخ 18/ 8/ 2020م.

يشار إلى أن جمعية إنسان تعد أول جمعية في رعاية الأيتام حصلت على شهادة نظام ربيز، حيث تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة إنسان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة عشر الذي أقيم في 24 يناير 2018 شهادة "نظام ربيز للجودة"، والتي تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية، وتنمية مواردها، وتحسين جودة خدماتها.

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