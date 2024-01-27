"صحي شقصان" بالطائف يطلق حملة تطعيم ميدانية للإنفلونزا الموسمية

تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأطفال والحوامل

أطلق مركز صحي شقصان التابع لـ"صحة الطائف"، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، التي تصل إلى المستفيدين في أخذ اللقاح في المنازل ومقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة المركز الصحي.

وكان مدير "صحة الطائف" سعيد بن جابر القحطاني قد وجّه بتنفيذ حملة شاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" لتصل لجميع المستفيدين في مواقعهم.

وأوضح مدير مركز صحي شقصان، متعب الجعيد، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وجميع أطفال الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والممارسين الصحيين، وهو متاح أيضًا لجميع الفئات العمرية الأخرى التي لديها الرغبة في التطعيم.

وأضاف "الجعيد" أن تطعيم الإنفلونزا يَحُد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة لا قدر الله، وأن الحل الأمثل هو أخذ لقاح التطعيم للحد من انتشار مضاعفات الإنفلونزا.

ووجه "الجعيد" شكره وتقديره للمساعد للصحة العامة خالد الثبيتي؛ لجهوده في مساندته الحملة.