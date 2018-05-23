النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة

عايدت سكانها وزوارها بـ 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال بالواجهة البحرية

نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.

وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.

وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.

من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).

وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. ‫

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة
سبق

نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.

وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.

وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.

من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).

وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. ‫

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:45 PM

متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة

عايدت سكانها وزوارها بـ 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال بالواجهة البحرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
120

نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.

وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.

وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.

من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).

وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. ‫

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة