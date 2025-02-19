هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات مصرفية لمواطنين روس

نفّذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية

قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.

وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.

وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).