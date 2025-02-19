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هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات مصرفية لمواطنين روس

نفّذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية

قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.

وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.

وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).

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هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات مصرفية لمواطنين روس
سبق

قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.

وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.

وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
05:34 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:07 PM

هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات مصرفية لمواطنين روس

نفّذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.

وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.

وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

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