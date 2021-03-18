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تراجع أسعار النفط وبرنت فوق الـ 67.47 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.7%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، إذ إن استمرار جائحة كورونا يفرض حالة عدم يقين على التوقعات بشأن الطلب، وتزامناً مع استمرار ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وقال "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة للعملاء إنه يتوقع تراجع المخزونات قريباً مع ارتفاع نشاط المصافي على نحو أكبر واستقرار مستويات الإنتاج من الخام، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 67.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.7% عند 64.15 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع أسعار النفط وبرنت فوق الـ 67.47 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، إذ إن استمرار جائحة كورونا يفرض حالة عدم يقين على التوقعات بشأن الطلب، وتزامناً مع استمرار ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وقال "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة للعملاء إنه يتوقع تراجع المخزونات قريباً مع ارتفاع نشاط المصافي على نحو أكبر واستقرار مستويات الإنتاج من الخام، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 67.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.7% عند 64.15 دولار للبرميل.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
10:18 AM

تراجع أسعار النفط وبرنت فوق الـ 67.47 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.7%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، إذ إن استمرار جائحة كورونا يفرض حالة عدم يقين على التوقعات بشأن الطلب، وتزامناً مع استمرار ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وقال "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة للعملاء إنه يتوقع تراجع المخزونات قريباً مع ارتفاع نشاط المصافي على نحو أكبر واستقرار مستويات الإنتاج من الخام، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 67.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.7% عند 64.15 دولار للبرميل.

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