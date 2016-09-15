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جماهير "الاتحاد" تغلي: المجاملات نحرت "العميد"

شنّت جماهير الاتحاد وعدد من إعلامييه، هجوماً ضارياً على المدير الفني للفريق ، التشيلي خوسيه لويس سييرا، متهمين المدرب بأنه يجامل عددًا من اللاعبين .

وتعرض الاتحاد للهزيمة أمام ضمك بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وقالت الجماهير إن سييرا يجامل عددًا من اللاعبين مثل خيمينيز والأرجنتيني فيكيو، على حساب العميد، وأن اختياراته للاعبين الأجانب لم تكن دقيقة.

الإعلامي عمر الكاملي قال: "لمعرفتي بما يحدث داخل النادي من فوضى وتسيب وخلافات؛ لهذا قلتها مبكراً .. موسم صعب للعميد ".

الإعلامي محمد البكيري قال :" المدرب لا تشكيلة. لا تكتيك. لا تغييرات. لا هوية لفريق منح فيه كافة الصلاحيات .. بذمتك هذا الجمهور يُكسر بخاطره أمام فريق سقط في مبارتين متتاليتين ب6 أهداف! .. أيها التشيلي. إما اعتدلت .. وإما رحلت بإرادتك أو دونها".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الاتحاد" تغلي: المجاملات نحرت "العميد"
سبق

شنّت جماهير الاتحاد وعدد من إعلامييه، هجوماً ضارياً على المدير الفني للفريق ، التشيلي خوسيه لويس سييرا، متهمين المدرب بأنه يجامل عددًا من اللاعبين .

وتعرض الاتحاد للهزيمة أمام ضمك بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وقالت الجماهير إن سييرا يجامل عددًا من اللاعبين مثل خيمينيز والأرجنتيني فيكيو، على حساب العميد، وأن اختياراته للاعبين الأجانب لم تكن دقيقة.

الإعلامي عمر الكاملي قال: "لمعرفتي بما يحدث داخل النادي من فوضى وتسيب وخلافات؛ لهذا قلتها مبكراً .. موسم صعب للعميد ".

الإعلامي محمد البكيري قال :" المدرب لا تشكيلة. لا تكتيك. لا تغييرات. لا هوية لفريق منح فيه كافة الصلاحيات .. بذمتك هذا الجمهور يُكسر بخاطره أمام فريق سقط في مبارتين متتاليتين ب6 أهداف! .. أيها التشيلي. إما اعتدلت .. وإما رحلت بإرادتك أو دونها".

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
09:37 PM

جماهير "الاتحاد" تغلي: المجاملات نحرت "العميد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
13
5,711

شنّت جماهير الاتحاد وعدد من إعلامييه، هجوماً ضارياً على المدير الفني للفريق ، التشيلي خوسيه لويس سييرا، متهمين المدرب بأنه يجامل عددًا من اللاعبين .

وتعرض الاتحاد للهزيمة أمام ضمك بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وقالت الجماهير إن سييرا يجامل عددًا من اللاعبين مثل خيمينيز والأرجنتيني فيكيو، على حساب العميد، وأن اختياراته للاعبين الأجانب لم تكن دقيقة.

الإعلامي عمر الكاملي قال: "لمعرفتي بما يحدث داخل النادي من فوضى وتسيب وخلافات؛ لهذا قلتها مبكراً .. موسم صعب للعميد ".

الإعلامي محمد البكيري قال :" المدرب لا تشكيلة. لا تكتيك. لا تغييرات. لا هوية لفريق منح فيه كافة الصلاحيات .. بذمتك هذا الجمهور يُكسر بخاطره أمام فريق سقط في مبارتين متتاليتين ب6 أهداف! .. أيها التشيلي. إما اعتدلت .. وإما رحلت بإرادتك أو دونها".

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