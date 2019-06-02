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"الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا

قال: شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة عالية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.

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"الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
08:22 PM

"الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا

قال: شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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33,661

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.

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