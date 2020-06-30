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ضبط إرسالية برتقال ملغمة بـ4.5 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة.. مُستقبِلوها في قبضة الأمن

الزكاة والجمارك: عند الكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عثر عليها مخبأةً بطريقة فنية

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وتفصيلًا، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من "البرتقال"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى -بعد ضبط الممنوعات- إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مُستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين. وأشادت في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الهيئة بجميع القطاعات ذات العلاقة؛ وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة، الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد؛ حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط إرسالية برتقال ملغمة بـ4.5 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة.. مُستقبِلوها في قبضة الأمن
سبق

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وتفصيلًا، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من "البرتقال"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى -بعد ضبط الممنوعات- إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مُستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين. وأشادت في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الهيئة بجميع القطاعات ذات العلاقة؛ وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة، الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد؛ حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِغ في حال صحة معلومات البلاغ.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:08 PM

ضبط إرسالية برتقال ملغمة بـ4.5 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة.. مُستقبِلوها في قبضة الأمن

الزكاة والجمارك: عند الكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عثر عليها مخبأةً بطريقة فنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وتفصيلًا، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من "البرتقال"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى -بعد ضبط الممنوعات- إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مُستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين. وأشادت في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الهيئة بجميع القطاعات ذات العلاقة؛ وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة، الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد؛ حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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