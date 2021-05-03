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"الندوة العالمية" تنفذ إفطار الصائم لفقراء ولاية "كانو" في نيجيريا

نفّذت 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة

‬أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا برنامج إفطار الصائم في مدرسة الندوة العالمية بولاية كانو النيجيرية لـ150 صائماً من العاملين بالمدرسة وجيرانها وفقراء المنطقة.

ونوّه مدير مكتب الندوة على جهود المملكة حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تعكس الدعم الإنساني المستمر للمملكة في مختلف البلدان والمناطق.

يُذكر أن المكتب نفذ 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة مع المكتب في مختلف الولايات النيجيرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الندوة العالمية" تنفذ إفطار الصائم لفقراء ولاية "كانو" في نيجيريا
سبق

‬أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا برنامج إفطار الصائم في مدرسة الندوة العالمية بولاية كانو النيجيرية لـ150 صائماً من العاملين بالمدرسة وجيرانها وفقراء المنطقة.

ونوّه مدير مكتب الندوة على جهود المملكة حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تعكس الدعم الإنساني المستمر للمملكة في مختلف البلدان والمناطق.

يُذكر أن المكتب نفذ 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة مع المكتب في مختلف الولايات النيجيرية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:07 PM

"الندوة العالمية" تنفذ إفطار الصائم لفقراء ولاية "كانو" في نيجيريا

نفّذت 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا برنامج إفطار الصائم في مدرسة الندوة العالمية بولاية كانو النيجيرية لـ150 صائماً من العاملين بالمدرسة وجيرانها وفقراء المنطقة.

ونوّه مدير مكتب الندوة على جهود المملكة حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تعكس الدعم الإنساني المستمر للمملكة في مختلف البلدان والمناطق.

يُذكر أن المكتب نفذ 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة مع المكتب في مختلف الولايات النيجيرية.

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