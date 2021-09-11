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أكثر من 350 وظيفة في ملتقى التوظيف الـ4 بتنفيذ جامعة جدة

يقام ضمن برنامج توطين الوظائف بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد

تنطلق غدًا فعاليات ملتقى التوظيف الرابع، الذي يقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة بدعم من محافظة جدة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المباشر، ويمتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بجدة.

وتتركز الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمحاسبية والقانونية والإدارية، ويوفر أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ أعلن الملتقى أن حضور ملتقيات التوظيف محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى؛ علمًا بأنه يُمنع دخول الملتقى لمن ليس لديه رسالة تفيد بموعد المقابلة.

يُذكر أن ملتقيات التوظيف تقام بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشراكة استشارية من عيادات الأعمال، وبتنفيذ جامعة جدة بمقر برنامج توطين الوظائف؛ بهدف تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بالمهن والتخصصات المختلفة؛ بما يسهم في رفع نِسَب التوطين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 350 وظيفة في ملتقى التوظيف الـ4 بتنفيذ جامعة جدة
سبق

تنطلق غدًا فعاليات ملتقى التوظيف الرابع، الذي يقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة بدعم من محافظة جدة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المباشر، ويمتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بجدة.

وتتركز الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمحاسبية والقانونية والإدارية، ويوفر أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ أعلن الملتقى أن حضور ملتقيات التوظيف محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى؛ علمًا بأنه يُمنع دخول الملتقى لمن ليس لديه رسالة تفيد بموعد المقابلة.

يُذكر أن ملتقيات التوظيف تقام بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشراكة استشارية من عيادات الأعمال، وبتنفيذ جامعة جدة بمقر برنامج توطين الوظائف؛ بهدف تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بالمهن والتخصصات المختلفة؛ بما يسهم في رفع نِسَب التوطين في المملكة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
04:27 PM

أكثر من 350 وظيفة في ملتقى التوظيف الـ4 بتنفيذ جامعة جدة

يقام ضمن برنامج توطين الوظائف بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا فعاليات ملتقى التوظيف الرابع، الذي يقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة بدعم من محافظة جدة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المباشر، ويمتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بجدة.

وتتركز الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمحاسبية والقانونية والإدارية، ويوفر أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ أعلن الملتقى أن حضور ملتقيات التوظيف محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى؛ علمًا بأنه يُمنع دخول الملتقى لمن ليس لديه رسالة تفيد بموعد المقابلة.

يُذكر أن ملتقيات التوظيف تقام بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشراكة استشارية من عيادات الأعمال، وبتنفيذ جامعة جدة بمقر برنامج توطين الوظائف؛ بهدف تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بالمهن والتخصصات المختلفة؛ بما يسهم في رفع نِسَب التوطين في المملكة.

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