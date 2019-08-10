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"آل الشيخ" يعلن نجاح نفرة 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة

مساء اليوم .. وسط خدمات متكاملة تقدمها مختلف لجان البرنامج

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في يسر وأمان، مساء اليوم السبت ٩ ذي الحجة ١٤٤٠هـ.

وبيّن أن الضيوف البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم استقروا في مشعر مزدلفة، بعد نفرتهم من مشعر عرفات بأسطول من الباصات الفخمة ويبلغ عددها ١٣٠ باصًا حديثًا، إضافة إلى ذلك أكثر من ٥٠ سيارة خاصة، و ١٠ سيارات إسعاف مجهزة بكامل الاحتياجات الطبية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد أدوا مع حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويلتقطون بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ثم يتوجهون بمشيئة الله تعالى إلى منى بعد صلاة فجر غد الثلاثاء (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة.

وأشار إلى أن اللجان العاملة في برنامج الاستضافة لأداء حج هذا العام يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أفضل الخدمات الضرورية المهمة لهم على مدار الساعة في سبيل راحة الضيوف.

وبيّن "آل الشيخ" أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ابتهلوا وهم في طريقهم إلى مزدلفة بالدعاء إلى الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يحفظه وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات للحجيج القادمين من كل فج عميق.. داعيًا الله تعالى أن يتقبل من ضيوف خادم الحرمين الشريفين وجميع حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.

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"آل الشيخ" يعلن نجاح نفرة 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة
سبق

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في يسر وأمان، مساء اليوم السبت ٩ ذي الحجة ١٤٤٠هـ.

وبيّن أن الضيوف البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم استقروا في مشعر مزدلفة، بعد نفرتهم من مشعر عرفات بأسطول من الباصات الفخمة ويبلغ عددها ١٣٠ باصًا حديثًا، إضافة إلى ذلك أكثر من ٥٠ سيارة خاصة، و ١٠ سيارات إسعاف مجهزة بكامل الاحتياجات الطبية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد أدوا مع حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويلتقطون بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ثم يتوجهون بمشيئة الله تعالى إلى منى بعد صلاة فجر غد الثلاثاء (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة.

وأشار إلى أن اللجان العاملة في برنامج الاستضافة لأداء حج هذا العام يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أفضل الخدمات الضرورية المهمة لهم على مدار الساعة في سبيل راحة الضيوف.

وبيّن "آل الشيخ" أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ابتهلوا وهم في طريقهم إلى مزدلفة بالدعاء إلى الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يحفظه وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات للحجيج القادمين من كل فج عميق.. داعيًا الله تعالى أن يتقبل من ضيوف خادم الحرمين الشريفين وجميع حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:20 PM

"آل الشيخ" يعلن نجاح نفرة 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة

مساء اليوم .. وسط خدمات متكاملة تقدمها مختلف لجان البرنامج

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في يسر وأمان، مساء اليوم السبت ٩ ذي الحجة ١٤٤٠هـ.

وبيّن أن الضيوف البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم استقروا في مشعر مزدلفة، بعد نفرتهم من مشعر عرفات بأسطول من الباصات الفخمة ويبلغ عددها ١٣٠ باصًا حديثًا، إضافة إلى ذلك أكثر من ٥٠ سيارة خاصة، و ١٠ سيارات إسعاف مجهزة بكامل الاحتياجات الطبية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد أدوا مع حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويلتقطون بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ثم يتوجهون بمشيئة الله تعالى إلى منى بعد صلاة فجر غد الثلاثاء (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة.

وأشار إلى أن اللجان العاملة في برنامج الاستضافة لأداء حج هذا العام يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أفضل الخدمات الضرورية المهمة لهم على مدار الساعة في سبيل راحة الضيوف.

وبيّن "آل الشيخ" أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ابتهلوا وهم في طريقهم إلى مزدلفة بالدعاء إلى الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يحفظه وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات للحجيج القادمين من كل فج عميق.. داعيًا الله تعالى أن يتقبل من ضيوف خادم الحرمين الشريفين وجميع حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.

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