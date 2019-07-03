النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري

وافتها المنية داخل الجامعة إثر تشنّجها وسقوطها على الأرض

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.

وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.

وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري
سبق

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.

وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.

وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:38 PM

أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري

وافتها المنية داخل الجامعة إثر تشنّجها وسقوطها على الأرض

A A A
خالد السليمي - حائل
4
5,975

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.

وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.

وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,566
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,402
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,817
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,357

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة