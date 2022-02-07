الشرطة السودانية تطلق الغاز على آلاف المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني

المحتجون اقتربوا من القصر الرئاسي في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم (الاثنين)، قنابل الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر شهود عيان، أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه الملونة؛ لتفريق المتظاهرين على بعد حوالي 500 متر من

قصر الرئاسة بوسط العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينوا أن الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري، خرجوا في وسط العاصمة ومدنها المجاورة، بحري، وأم درمان؛ للمطالبة بالحكم المدني، ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا: "العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل" في إشارة إلى قوات الدعم السريع، التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتأتي احتجاجات اليوم، بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ"التدخلات الأجنبية" وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.