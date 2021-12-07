واتهم "التحالف" ميليشيات الحوثي باستغلال منشآت مدنية ذات حصانة في عملياتها لاستهداف المدنيين، وقال: "على الحوثيين إعادة المنشآت المدنية إلى حالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية منها".

وأكّدت مصادر إعلامية، وقوع انفجارات عنيفة بعد قصف التحالف مواقع متفرقة بصنعاء.

وأعلن التحالف، قصفاً دقيقاً لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأكّد أن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، وطلب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء، كما تمّ تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء وقال: الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

"التحالف" يعلن: تدمير مواقع وكهوف جبلية ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07 أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء، كما تمّ تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء وقال: الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات. وأعلن التحالف، قصفاً دقيقاً لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأكّد أن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، وطلب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكّدت مصادر إعلامية، وقوع انفجارات عنيفة بعد قصف التحالف مواقع متفرقة بصنعاء. واتهم "التحالف" ميليشيات الحوثي باستغلال منشآت مدنية ذات حصانة في عملياتها لاستهداف المدنيين، وقال: "على الحوثيين إعادة المنشآت المدنية إلى حالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية منها". وأكّد "التحالف": "بدأنا إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 08:19 AM

"التحالف" يعلن: تدمير مواقع وكهوف جبلية ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء قال: الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ.. وحذّر المدنيين من التجمُّع أو الاقتراب





A A A





1 مشاركة

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء، كما تمّ تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء وقال: الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأعلن التحالف، قصفاً دقيقاً لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأكّد أن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، وطلب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكّدت مصادر إعلامية، وقوع انفجارات عنيفة بعد قصف التحالف مواقع متفرقة بصنعاء.

واتهم "التحالف" ميليشيات الحوثي باستغلال منشآت مدنية ذات حصانة في عملياتها لاستهداف المدنيين، وقال: "على الحوثيين إعادة المنشآت المدنية إلى حالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية منها".

وأكّد "التحالف": "بدأنا إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني".