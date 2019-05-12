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"أبل" تتخذ قراراً صادماً بحق مصانع "آيفون" في الصين

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قراراً صادماً بحق مصانعها الموجودة في الصين.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "أبل" قررت أن تنقل 20% من إنتاج هواتف "آيفون" من الصين إلى الهند.

وأوضح التقرير أن مسؤولين تنفيذيين من شركة "أبل" التقوا مع مسؤولين حكوميين هندو؛ لاستكشاف إمكانية نقل جزء كبير من إنتاج أبل لأجهزة آيفون من الصين إلى الهند.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات التصنيع بسبب ذلك القرار إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم أن "أبل" لا تمتلك سوقاً كبيراً لهواتفها في الهند، إلا أنها تسعى لأن تجعلها قاعدة تصنيع جديدة، مستفيدة من الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة الموجودة في الهند.

ويتوقع المسؤولون الهنود أن تتجاوز صادرات الهواتف المحمولة 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

تنتج بالفعل الهند حالياً عدداً من الهواتف الذكية في الهند مثل "آيفون إكس آر"، بالإضافة إلى "آيفون إس أي"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 7".

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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"أبل" تتخذ قراراً صادماً بحق مصانع "آيفون" في الصين
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قراراً صادماً بحق مصانعها الموجودة في الصين.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "أبل" قررت أن تنقل 20% من إنتاج هواتف "آيفون" من الصين إلى الهند.

وأوضح التقرير أن مسؤولين تنفيذيين من شركة "أبل" التقوا مع مسؤولين حكوميين هندو؛ لاستكشاف إمكانية نقل جزء كبير من إنتاج أبل لأجهزة آيفون من الصين إلى الهند.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات التصنيع بسبب ذلك القرار إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم أن "أبل" لا تمتلك سوقاً كبيراً لهواتفها في الهند، إلا أنها تسعى لأن تجعلها قاعدة تصنيع جديدة، مستفيدة من الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة الموجودة في الهند.

ويتوقع المسؤولون الهنود أن تتجاوز صادرات الهواتف المحمولة 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

تنتج بالفعل الهند حالياً عدداً من الهواتف الذكية في الهند مثل "آيفون إكس آر"، بالإضافة إلى "آيفون إس أي"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 7".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:38 PM

"أبل" تتخذ قراراً صادماً بحق مصانع "آيفون" في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية اتخذت قراراً صادماً بحق مصانعها الموجودة في الصين.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "أبل" قررت أن تنقل 20% من إنتاج هواتف "آيفون" من الصين إلى الهند.

وأوضح التقرير أن مسؤولين تنفيذيين من شركة "أبل" التقوا مع مسؤولين حكوميين هندو؛ لاستكشاف إمكانية نقل جزء كبير من إنتاج أبل لأجهزة آيفون من الصين إلى الهند.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات التصنيع بسبب ذلك القرار إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم أن "أبل" لا تمتلك سوقاً كبيراً لهواتفها في الهند، إلا أنها تسعى لأن تجعلها قاعدة تصنيع جديدة، مستفيدة من الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة الموجودة في الهند.

ويتوقع المسؤولون الهنود أن تتجاوز صادرات الهواتف المحمولة 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

تنتج بالفعل الهند حالياً عدداً من الهواتف الذكية في الهند مثل "آيفون إكس آر"، بالإضافة إلى "آيفون إس أي"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 7".

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