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اشتعال غامض لشاحنات وقود في كابول.. مقتل 7 واندلاع حرائق ضخمة

انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة

قُتل 7 أفغان على الأقل؛ جراء اشتعال النيران في شاحنات محملة بالبنزين في العاصمة الأفغانية كابول خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حرائق ضخمة قطعت التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأحد).

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشاحنات كانت متوقفة شمالي كابول، واندلعت فيها النيران في وقت متأخر من مساء السبت، وأصيب 14 شخصاً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يعرف بعد سبب اشتعال النيران، الذي جاء في وقت تسود فيه المدينة حالة تأهب شديد، ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة طالبان، بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.

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اشتعال غامض لشاحنات وقود في كابول.. مقتل 7 واندلاع حرائق ضخمة
سبق

قُتل 7 أفغان على الأقل؛ جراء اشتعال النيران في شاحنات محملة بالبنزين في العاصمة الأفغانية كابول خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حرائق ضخمة قطعت التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأحد).

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشاحنات كانت متوقفة شمالي كابول، واندلعت فيها النيران في وقت متأخر من مساء السبت، وأصيب 14 شخصاً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يعرف بعد سبب اشتعال النيران، الذي جاء في وقت تسود فيه المدينة حالة تأهب شديد، ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة طالبان، بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:37 PM

اشتعال غامض لشاحنات وقود في كابول.. مقتل 7 واندلاع حرائق ضخمة

انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 7 أفغان على الأقل؛ جراء اشتعال النيران في شاحنات محملة بالبنزين في العاصمة الأفغانية كابول خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حرائق ضخمة قطعت التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأحد).

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشاحنات كانت متوقفة شمالي كابول، واندلعت فيها النيران في وقت متأخر من مساء السبت، وأصيب 14 شخصاً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يعرف بعد سبب اشتعال النيران، الذي جاء في وقت تسود فيه المدينة حالة تأهب شديد، ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة طالبان، بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.

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