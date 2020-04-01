قاد قطيع من الإبل صاحبه، إلى العثور على جثة مواطن معاق، قضى حرقاً في مركبته بعد أن علقت به في الصحراء غرب محافظة عفيف. وحسب التفاصيل، فقد تلقت عمليات الأمن بلاغاً من أحد الأشخاص، مفاده عثوره أثناء رعي قطيع إبله على مركبة صغيرة محترقة مقدمتها، وفيها جثمان لرجل متوفى في مقعد السائق. وعلى الفور انتقل المختصون إلى موقع الحادث، وبيّنت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لشخص معاق حركياً، ويبدو أنه كان يحاول إخراج مركبة بعد أن علقت في الرمال لفترة أدت لارتفاع الحرارة واشتعال النار في مقدمتها حتى وصلت إليه والتهمته، كما أظهرت التحقيقات أن الحادثة مضى عليه قرابة يومين من الوفاة، قبل أن يكتشفها صاحب البلاغ.

عفيف.. وفاة معاق حركياً حرقاً داخل مركبته في الصحراء فهد الغبيوي سبق 2020-04-01 قاد قطيع من الإبل صاحبه، إلى العثور على جثة مواطن معاق، قضى حرقاً في مركبته بعد أن علقت به في الصحراء غرب محافظة عفيف.



وحسب التفاصيل، فقد تلقت عمليات الأمن بلاغاً من أحد الأشخاص، مفاده عثوره أثناء رعي قطيع إبله على مركبة صغيرة محترقة مقدمتها، وفيها جثمان لرجل متوفى في مقعد السائق.



وعلى الفور انتقل المختصون إلى موقع الحادث، وبيّنت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لشخص معاق حركياً، ويبدو أنه كان يحاول إخراج مركبة بعد أن علقت في الرمال لفترة أدت لارتفاع الحرارة واشتعال النار في مقدمتها حتى وصلت إليه والتهمته، كما أظهرت التحقيقات أن الحادثة مضى عليه قرابة يومين من الوفاة، قبل أن يكتشفها صاحب البلاغ.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 07:36 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:23 PM

عفيف.. وفاة معاق حركياً حرقاً داخل مركبته في الصحراء علقت به وحاول إخراجها حتى اشتعلت فيه النيران





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قاد قطيع من الإبل صاحبه، إلى العثور على جثة مواطن معاق، قضى حرقاً في مركبته بعد أن علقت به في الصحراء غرب محافظة عفيف.



وحسب التفاصيل، فقد تلقت عمليات الأمن بلاغاً من أحد الأشخاص، مفاده عثوره أثناء رعي قطيع إبله على مركبة صغيرة محترقة مقدمتها، وفيها جثمان لرجل متوفى في مقعد السائق.



وعلى الفور انتقل المختصون إلى موقع الحادث، وبيّنت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لشخص معاق حركياً، ويبدو أنه كان يحاول إخراج مركبة بعد أن علقت في الرمال لفترة أدت لارتفاع الحرارة واشتعال النار في مقدمتها حتى وصلت إليه والتهمته، كما أظهرت التحقيقات أن الحادثة مضى عليه قرابة يومين من الوفاة، قبل أن يكتشفها صاحب البلاغ.