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البنك المركزي يُصدر التقرير السنوي الأول لقطاع شركات التمويل 2020

جزء من التزام "ساما" بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء القطاع في المملكة

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الأول عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2020م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال تلك الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل. ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التمويل لعام 2020م على موقع البنك المركزي عبر (الرابط).

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البنك المركزي يُصدر التقرير السنوي الأول لقطاع شركات التمويل 2020
سبق

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الأول عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2020م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال تلك الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل. ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التمويل لعام 2020م على موقع البنك المركزي عبر (الرابط).

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:58 PM

البنك المركزي يُصدر التقرير السنوي الأول لقطاع شركات التمويل 2020

جزء من التزام "ساما" بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء القطاع في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الأول عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2020م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال تلك الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل. ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التمويل لعام 2020م على موقع البنك المركزي عبر (الرابط).

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