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بدء التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات"

لتأهيل متخصصين في مجال "الذكاء الاصطناعي"

أعلن، اليوم، عن فتح باب التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات" عبر الموقع الإلكتروني "bootcamp.sa/data" والذي يستهدف تأهيل متخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة؛ وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وينظم هذا المعسكر مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبرنامج تنفيذ استراتيجية مركز المعلومات الوطني، بالاشتراك مع شركة ثقة، والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مثل معهد ميتس المتخصص بعلوم البيانات و شركات مايكروسوفت و آي بي إم وأوراكل. ويعد برنامج المعسكر الوحيد المعتمد في "علم البيانات" من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر الأمريكي "ACCET".

وسينضم المشاركون في المعسكر إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم كعلماء بيانات المستقبل، في حين سينطلق المعسكر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 15 أسبوعاً، يتمكن من خلاله جميع المتدربين من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة. وبعد إكمال البرنامج يتم تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة وعرض البيانات للكشف عما تحتويه من رؤى ومعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: تجربة المعسكر تشمل التعلّم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محليين ودوليين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، أيمن الفلاج: علم البيانات يستخدم في جميع المجالات العملية للمساعدة في حل المشكلات وزيادة كفاءة المنظمات؛ وذلك باتخاذ أفضل القرارات بحسب المعلومات المستخرجة منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات"
سبق

أعلن، اليوم، عن فتح باب التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات" عبر الموقع الإلكتروني "bootcamp.sa/data" والذي يستهدف تأهيل متخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة؛ وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وينظم هذا المعسكر مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبرنامج تنفيذ استراتيجية مركز المعلومات الوطني، بالاشتراك مع شركة ثقة، والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مثل معهد ميتس المتخصص بعلوم البيانات و شركات مايكروسوفت و آي بي إم وأوراكل. ويعد برنامج المعسكر الوحيد المعتمد في "علم البيانات" من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر الأمريكي "ACCET".

وسينضم المشاركون في المعسكر إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم كعلماء بيانات المستقبل، في حين سينطلق المعسكر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 15 أسبوعاً، يتمكن من خلاله جميع المتدربين من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة. وبعد إكمال البرنامج يتم تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة وعرض البيانات للكشف عما تحتويه من رؤى ومعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: تجربة المعسكر تشمل التعلّم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محليين ودوليين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، أيمن الفلاج: علم البيانات يستخدم في جميع المجالات العملية للمساعدة في حل المشكلات وزيادة كفاءة المنظمات؛ وذلك باتخاذ أفضل القرارات بحسب المعلومات المستخرجة منها.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:25 PM

بدء التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات"

لتأهيل متخصصين في مجال "الذكاء الاصطناعي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن، اليوم، عن فتح باب التسجيل في "معسكر طويق لعلماء البيانات" عبر الموقع الإلكتروني "bootcamp.sa/data" والذي يستهدف تأهيل متخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة؛ وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وينظم هذا المعسكر مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبرنامج تنفيذ استراتيجية مركز المعلومات الوطني، بالاشتراك مع شركة ثقة، والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مثل معهد ميتس المتخصص بعلوم البيانات و شركات مايكروسوفت و آي بي إم وأوراكل. ويعد برنامج المعسكر الوحيد المعتمد في "علم البيانات" من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر الأمريكي "ACCET".

وسينضم المشاركون في المعسكر إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم كعلماء بيانات المستقبل، في حين سينطلق المعسكر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 15 أسبوعاً، يتمكن من خلاله جميع المتدربين من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة. وبعد إكمال البرنامج يتم تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة وعرض البيانات للكشف عما تحتويه من رؤى ومعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: تجربة المعسكر تشمل التعلّم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محليين ودوليين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، أيمن الفلاج: علم البيانات يستخدم في جميع المجالات العملية للمساعدة في حل المشكلات وزيادة كفاءة المنظمات؛ وذلك باتخاذ أفضل القرارات بحسب المعلومات المستخرجة منها.

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