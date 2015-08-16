وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.

بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-16 اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات. وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 12:04 AM

اخر تعديل 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:20 AM

بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل





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اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.

وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.