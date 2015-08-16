بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.
اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.
اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.
اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 12 /1440 هـ.