الجيش اليمني يُفشل تسلل حوثي إلى مواقعه بصعدة.. ويقتل ويصيب متمردين

استهدف بالمدفعية تعزيزات المليشيا

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا، لمواقع الجيش بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل عناصر من مليشيا الحوثي إلى مواقع رأس شجع بمديرية الصفراء؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني قتل وأصاب عددًا من عناصر المليشيا، وأرغم من تبقى منهم على الفرار.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع.