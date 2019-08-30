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نائب وزير الدفاع يختتم زيارته الرسمية للولايات المتحدة

التقى فيها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية

غادر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ عائداً إلى أرض الوطن والتي التقى فيها عدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن المنطقة واستقرارها.. والتقى سموه -خلال الزيارة- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وكان في وداع سمو نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي؛ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي؛ والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي؛ والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى؛ وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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نائب وزير الدفاع يختتم زيارته الرسمية للولايات المتحدة
سبق

غادر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ عائداً إلى أرض الوطن والتي التقى فيها عدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن المنطقة واستقرارها.. والتقى سموه -خلال الزيارة- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وكان في وداع سمو نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي؛ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي؛ والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي؛ والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى؛ وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:08 PM

نائب وزير الدفاع يختتم زيارته الرسمية للولايات المتحدة

التقى فيها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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غادر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ عائداً إلى أرض الوطن والتي التقى فيها عدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن المنطقة واستقرارها.. والتقى سموه -خلال الزيارة- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وكان في وداع سمو نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي؛ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي؛ والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي؛ والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى؛ وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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