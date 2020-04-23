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ارتفاع عدد المصابين والوفيات في جنوب إفريقيا

3635 إصابة مؤكدة و65 وفاة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3635 حالة مؤكدة؛ بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، بأنه تم إجراء 133774 تحليلًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.

وتعتبر جنوب إفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابات في القارة الإفريقية حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين والوفيات في جنوب إفريقيا
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3635 حالة مؤكدة؛ بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، بأنه تم إجراء 133774 تحليلًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.

وتعتبر جنوب إفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابات في القارة الإفريقية حتى الآن.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:54 AM

ارتفاع عدد المصابين والوفيات في جنوب إفريقيا

3635 إصابة مؤكدة و65 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3635 حالة مؤكدة؛ بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، بأنه تم إجراء 133774 تحليلًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.

وتعتبر جنوب إفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابات في القارة الإفريقية حتى الآن.

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