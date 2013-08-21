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مدير تعليم جدة: سنتجاوزُ التحديات ونتخطّى العقبات مع فجر عام دراسي جديد

رحب برجوع المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم غدًا.. لاستئناف العودة الحضورية

رحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بعودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، غدًا الأحد، لاستئناف العودة الحضورية والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقال "المسعودي": بعودتكم يعودُ نبضُ الحياة من جديد إلى مدارسنا، وبكم يشرقُ فجر عامٍ دراسيّ حافل بالإبداع والعطاء.

وأضاف: لقد كنتم ولا زلتم وستظلّون حجر الزاوية في كل جهود التطوير والتحديث لمنظومتنا التعليميّة.

وأردف: إننا نستقبل هذا العام الدراسيّ الجديد بكل ما يحمل من تحدّيات فرضتها ظروف جائحة كورونا، برؤيةٍ تعليمية طموحةٍ لامست جميعَ مكوناتِ العملِ التعليميّ، بمبانيه، ومناهجه، وخططه الدراسية، ومساراته الجديدة، وأساليب تقويمه، وبروتوكولاته الصحيّة التي تضمن بإذن الله عودةً آمنةً للطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم.

وتابع: استمرار الرحلة التعليمية في ظل هذه الظروف وتحدياتها مهمة وطنية بامتياز، دعمتها قيادتنا الحكيمة بتوفير كافّة الإمكانيات المادية والبشرية، ليحقق وطننا تفرّدًا متميزًا على خارطة المشهد التعليمي العالمي لم يتعطل فيه التعليم يومًا واحدًا.

وقال "المسعودي": الجميع بلا استثناء يحمل على عاتقه مسؤولية الشراكة في نجاحِ عام دراسيٍّ استثنائي بكلِّ المقاييس. وأضاف: سنبذلُ فيه بحسّنا التربويّ وروحنا الوطنية كلَّ جهدٍ ممكن لنعبُرَ بقاطرةِ تعليمنا إلى آفاقِ الريادة التي تليقُ بهذا الوطن العظيم.

وأضاف مخاطبًا المعلمين والمعلمات: بكُمْ، بعد عونِ الله وتسديده، سنتجاوزُ كل التحديات، ونتخطّى جميع العقباتِ لنحقق حلم الوطن ورؤيته في تعليم آمنٍ، متميزٍ، منافسٍ عالميًّا.

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مدير تعليم جدة: سنتجاوزُ التحديات ونتخطّى العقبات مع فجر عام دراسي جديد
سبق

رحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بعودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، غدًا الأحد، لاستئناف العودة الحضورية والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقال "المسعودي": بعودتكم يعودُ نبضُ الحياة من جديد إلى مدارسنا، وبكم يشرقُ فجر عامٍ دراسيّ حافل بالإبداع والعطاء.

وأضاف: لقد كنتم ولا زلتم وستظلّون حجر الزاوية في كل جهود التطوير والتحديث لمنظومتنا التعليميّة.

وأردف: إننا نستقبل هذا العام الدراسيّ الجديد بكل ما يحمل من تحدّيات فرضتها ظروف جائحة كورونا، برؤيةٍ تعليمية طموحةٍ لامست جميعَ مكوناتِ العملِ التعليميّ، بمبانيه، ومناهجه، وخططه الدراسية، ومساراته الجديدة، وأساليب تقويمه، وبروتوكولاته الصحيّة التي تضمن بإذن الله عودةً آمنةً للطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم.

وتابع: استمرار الرحلة التعليمية في ظل هذه الظروف وتحدياتها مهمة وطنية بامتياز، دعمتها قيادتنا الحكيمة بتوفير كافّة الإمكانيات المادية والبشرية، ليحقق وطننا تفرّدًا متميزًا على خارطة المشهد التعليمي العالمي لم يتعطل فيه التعليم يومًا واحدًا.

وقال "المسعودي": الجميع بلا استثناء يحمل على عاتقه مسؤولية الشراكة في نجاحِ عام دراسيٍّ استثنائي بكلِّ المقاييس. وأضاف: سنبذلُ فيه بحسّنا التربويّ وروحنا الوطنية كلَّ جهدٍ ممكن لنعبُرَ بقاطرةِ تعليمنا إلى آفاقِ الريادة التي تليقُ بهذا الوطن العظيم.

وأضاف مخاطبًا المعلمين والمعلمات: بكُمْ، بعد عونِ الله وتسديده، سنتجاوزُ كل التحديات، ونتخطّى جميع العقباتِ لنحقق حلم الوطن ورؤيته في تعليم آمنٍ، متميزٍ، منافسٍ عالميًّا.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:00 PM

مدير تعليم جدة: سنتجاوزُ التحديات ونتخطّى العقبات مع فجر عام دراسي جديد

رحب برجوع المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم غدًا.. لاستئناف العودة الحضورية

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عبدالله الراجحي - جدة
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رحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بعودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، غدًا الأحد، لاستئناف العودة الحضورية والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقال "المسعودي": بعودتكم يعودُ نبضُ الحياة من جديد إلى مدارسنا، وبكم يشرقُ فجر عامٍ دراسيّ حافل بالإبداع والعطاء.

وأضاف: لقد كنتم ولا زلتم وستظلّون حجر الزاوية في كل جهود التطوير والتحديث لمنظومتنا التعليميّة.

وأردف: إننا نستقبل هذا العام الدراسيّ الجديد بكل ما يحمل من تحدّيات فرضتها ظروف جائحة كورونا، برؤيةٍ تعليمية طموحةٍ لامست جميعَ مكوناتِ العملِ التعليميّ، بمبانيه، ومناهجه، وخططه الدراسية، ومساراته الجديدة، وأساليب تقويمه، وبروتوكولاته الصحيّة التي تضمن بإذن الله عودةً آمنةً للطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم.

وتابع: استمرار الرحلة التعليمية في ظل هذه الظروف وتحدياتها مهمة وطنية بامتياز، دعمتها قيادتنا الحكيمة بتوفير كافّة الإمكانيات المادية والبشرية، ليحقق وطننا تفرّدًا متميزًا على خارطة المشهد التعليمي العالمي لم يتعطل فيه التعليم يومًا واحدًا.

وقال "المسعودي": الجميع بلا استثناء يحمل على عاتقه مسؤولية الشراكة في نجاحِ عام دراسيٍّ استثنائي بكلِّ المقاييس. وأضاف: سنبذلُ فيه بحسّنا التربويّ وروحنا الوطنية كلَّ جهدٍ ممكن لنعبُرَ بقاطرةِ تعليمنا إلى آفاقِ الريادة التي تليقُ بهذا الوطن العظيم.

وأضاف مخاطبًا المعلمين والمعلمات: بكُمْ، بعد عونِ الله وتسديده، سنتجاوزُ كل التحديات، ونتخطّى جميع العقباتِ لنحقق حلم الوطن ورؤيته في تعليم آمنٍ، متميزٍ، منافسٍ عالميًّا.

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