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شرطة جازان تطيح بمقيم نقل مخالفَيْن من الجنسية اليمنية بمركبته

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحِيلوا لجهة الاختصاص

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأُوقِفوا واتُّخِذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وقال المتحدث: كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف: هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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شرطة جازان تطيح بمقيم نقل مخالفَيْن من الجنسية اليمنية بمركبته
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأُوقِفوا واتُّخِذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وقال المتحدث: كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف: هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:22 PM

شرطة جازان تطيح بمقيم نقل مخالفَيْن من الجنسية اليمنية بمركبته

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحِيلوا لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأُوقِفوا واتُّخِذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وقال المتحدث: كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف: هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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