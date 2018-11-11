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بالفيديو والصور .. مناظر خلابة لـ"نخلة العكرشية" .. أنت في الوشم ولست في دبي

تصوير جوي لامتلاء أجزاء كبيرة من روضة العكرشية بمياه السيول

نفذت بلدية القصب منتزهًا في روضة العكرشية على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاء من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

المصور محمد عثمان الطويل وثَّق بكاميرته الطائرة، امتلاء أجزاء من روضة العكرشية بمياه السيول، كما وثق جمال منتزه النخلة الذي شكّل منظرًا طبيعيًّا شد انتباه الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو والصور .. مناظر خلابة لـ"نخلة العكرشية" .. أنت في الوشم ولست في دبي
سبق

نفذت بلدية القصب منتزهًا في روضة العكرشية على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاء من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

المصور محمد عثمان الطويل وثَّق بكاميرته الطائرة، امتلاء أجزاء من روضة العكرشية بمياه السيول، كما وثق جمال منتزه النخلة الذي شكّل منظرًا طبيعيًّا شد انتباه الجميع.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:45 PM

بالفيديو والصور .. مناظر خلابة لـ"نخلة العكرشية" .. أنت في الوشم ولست في دبي

تصوير جوي لامتلاء أجزاء كبيرة من روضة العكرشية بمياه السيول

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
5
10,426

نفذت بلدية القصب منتزهًا في روضة العكرشية على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاء من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

المصور محمد عثمان الطويل وثَّق بكاميرته الطائرة، امتلاء أجزاء من روضة العكرشية بمياه السيول، كما وثق جمال منتزه النخلة الذي شكّل منظرًا طبيعيًّا شد انتباه الجميع.

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