الأطباء خلال الحج: خدمة ضيوف الرحمن رسالتنا الإنسانية

أعربوا عن الفخر والاعتزاز بالمسؤولية العظيمة على عاتقهم

يمارس الأطباء أدوارًا كبيرة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ حيث تتنوع مهامهم لتقديم خدمات طبية تشمل الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية، منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب عدد منهم عن مدى الفخر والاعتزاز بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن، تتجلى في صور متعددة في كل مكان من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال الدكتور محمد بن خالد ريحان والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن مرزوقي: العمل مستمر في تنافس شريف مع الزملاء من منسوبي القطاعات الصحية العاملة بالحج؛ لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبّين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وأعرب الدكتور طاهر مجذوب آدم عن مشاعر السعادة والرضى بتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام، والمساهمة في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء أداء مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.

ويحتفظ الأطباء والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن بالكثير من المواقف والخدمات الإنسانية التي تبقى عالقة في أذهانهم، راجين الثواب من الله عز وجل ، ويتسابقون للقيام بما أوكل إليهم لخدمة الحجاج ، ومساعدتهم على إتمام نسكهم كل ما سنحت لهم الفرصة بذلك.