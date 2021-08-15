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رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز!

بعد الأداء الباهت وتأخر حسم النتيجة أمام الطائي

بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.

وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز!
سبق

بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.

وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:05 PM

رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز!

بعد الأداء الباهت وتأخر حسم النتيجة أمام الطائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,822

بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.

وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.

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