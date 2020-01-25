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هل تتخذ إدارات التعليم قرار تأخير الدوام في "الأسبوع الأبرد"؟

أولياء أمور يطالبون بنصف ساعة على أقل تقدير

اتخذ أولياء أمور طلاب نهاية الأسبوع الماضي قرارات وصفوها بأنها "مسؤولة" لمصلحة أبنائهم، بعد أن وجهوهم بعدم الذهاب للمدارس، خاصة في المرحلة الابتدائية، بسبب البرودة العالية، لاسيما في المناطق الشمالية من المملكة، إذ سجلت المدارس -بحسب مختصين- نسبة غياب مرتفعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ورفع أولياء أمور عبر "سبق" مطالبهم لإدارات التعليم باتخاذ قرار تأخير بدء الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي لنصف ساعة على أقل تقدير، حيث يسجل الأسبوع الحالي أعلى تدنّ لدرجات الحرارة، ويعد الأسبوع الأبرد في السنة، مشيرين إلى أن طلاب المدارس المسجلين في الحافلات المدرسية هم الأكثر ضرراً إذ يطلب منهم التوجه لنقطة تجمع الحافلات المدرسية في وقت مبكر!

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، قال عبر حسابه في "تويتر": "تدنت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش".

ونبه "الزعاق": "على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال التنبه إلى ملابس ذويهم قبل الذهاب للمدرسة وإلباسهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين، حيث إن هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة".

يذكر أن المدارس تعتمد حالياً الدوام الشتوي حيث يبدأ الحضور للمدرسة الساعة 7.45 صباحاً ويتم التوجه للفصول مباشرة مع إيقاف الطابور الصباحي وتبدأ الحصة الأولى 8.00 صباحاً.

وزارة التعليم إدارات التعليم برودة الطقس تأخير الدوام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تتخذ إدارات التعليم قرار تأخير الدوام في "الأسبوع الأبرد"؟
سبق

اتخذ أولياء أمور طلاب نهاية الأسبوع الماضي قرارات وصفوها بأنها "مسؤولة" لمصلحة أبنائهم، بعد أن وجهوهم بعدم الذهاب للمدارس، خاصة في المرحلة الابتدائية، بسبب البرودة العالية، لاسيما في المناطق الشمالية من المملكة، إذ سجلت المدارس -بحسب مختصين- نسبة غياب مرتفعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ورفع أولياء أمور عبر "سبق" مطالبهم لإدارات التعليم باتخاذ قرار تأخير بدء الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي لنصف ساعة على أقل تقدير، حيث يسجل الأسبوع الحالي أعلى تدنّ لدرجات الحرارة، ويعد الأسبوع الأبرد في السنة، مشيرين إلى أن طلاب المدارس المسجلين في الحافلات المدرسية هم الأكثر ضرراً إذ يطلب منهم التوجه لنقطة تجمع الحافلات المدرسية في وقت مبكر!

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، قال عبر حسابه في "تويتر": "تدنت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش".

ونبه "الزعاق": "على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال التنبه إلى ملابس ذويهم قبل الذهاب للمدرسة وإلباسهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين، حيث إن هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة".

يذكر أن المدارس تعتمد حالياً الدوام الشتوي حيث يبدأ الحضور للمدرسة الساعة 7.45 صباحاً ويتم التوجه للفصول مباشرة مع إيقاف الطابور الصباحي وتبدأ الحصة الأولى 8.00 صباحاً.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:18 PM

هل تتخذ إدارات التعليم قرار تأخير الدوام في "الأسبوع الأبرد"؟

أولياء أمور يطالبون بنصف ساعة على أقل تقدير

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بدر الجبل - تبوك
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اتخذ أولياء أمور طلاب نهاية الأسبوع الماضي قرارات وصفوها بأنها "مسؤولة" لمصلحة أبنائهم، بعد أن وجهوهم بعدم الذهاب للمدارس، خاصة في المرحلة الابتدائية، بسبب البرودة العالية، لاسيما في المناطق الشمالية من المملكة، إذ سجلت المدارس -بحسب مختصين- نسبة غياب مرتفعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ورفع أولياء أمور عبر "سبق" مطالبهم لإدارات التعليم باتخاذ قرار تأخير بدء الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي لنصف ساعة على أقل تقدير، حيث يسجل الأسبوع الحالي أعلى تدنّ لدرجات الحرارة، ويعد الأسبوع الأبرد في السنة، مشيرين إلى أن طلاب المدارس المسجلين في الحافلات المدرسية هم الأكثر ضرراً إذ يطلب منهم التوجه لنقطة تجمع الحافلات المدرسية في وقت مبكر!

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، قال عبر حسابه في "تويتر": "تدنت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش".

ونبه "الزعاق": "على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال التنبه إلى ملابس ذويهم قبل الذهاب للمدرسة وإلباسهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين، حيث إن هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة".

يذكر أن المدارس تعتمد حالياً الدوام الشتوي حيث يبدأ الحضور للمدرسة الساعة 7.45 صباحاً ويتم التوجه للفصول مباشرة مع إيقاف الطابور الصباحي وتبدأ الحصة الأولى 8.00 صباحاً.

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